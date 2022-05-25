Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области

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25.05.2022, 3:25, Новости дня
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В освобожденной российскими войсками части Запорожской области можно рассчитываться как в гривнах, так и рублях, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что действует «бивалютная зона», а «все пособия будут выплачиваться в рублях». По его словам, «приход рубля существенно оживил экономику области». В регионе начал действовать Международный расчетный банк, «уже налажено программное обеспечение». «Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, российский триколор подняли на флагштоке над главной площадью Мелитополя. Мелитополь является вторым по населению городом Запорожской области, в нем проживает более 150 тыс. человек. Кроме того, бивалютная зона официально введена в Херсонской области с 23 мая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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