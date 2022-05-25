 

Ученые выяснили, как отказаться от сигарет, алкогольных напитков и психоактивных веществ

25.05.2022, 3:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Научные сотрудники Университетской больницы Дижона во Франции провели ряд исследовательских работ, направленных на анализ эффективности применения терапевтического метода NIBS при отказе от курения табака и употребления никотина в любой форме.

NIBS – новый комплект терапевтических методов, направленный на лечение людей с зависимостью от сигарет, алкоголя, психоактивных веществ, а также пациентов, страдающих аддитивными расстройствами. В новых исследованиях специалистов приняло участие около 700 человек.

Было выявлено, что те курильщики, которые получали в качестве терапии методы NIBS, имели в 2,39 раза большую вероятность не сорваться и продолжить период длительного отказа от употребления никотина.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.22 / Мнение: Письменные ответы и реакция

14.02.22 / Имбирный чай может снизить уровень холестерина на 17%

13.12.21 / Сперва кондиционер, потом – шампунь: что такое обратное мытье головы и как правильно использовать метод

29.04.22 / “Придется платить”: Володин предупредил о долге Украины перед США на многие поколения вперед

20.01.22 / Королева Рания появилась на публике в пальто за 3500 рублей

19.01.22 / Загадочные убийства животных

17.01.22 / Ретинол и кислоты. Что нужно коже женщин, которым за сорок

10.07.20 / Кейт Хадсон отметила день рождения сына с бывшим бойфрендом Мэттью Беллами и его женой

18.03.21 / Белый дом объяснил слова Байдена о Путине сбоем в работе телесуфлера

01.02.22 / Число операторов службы 122 в Москве увеличено в три раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика