Ученые выяснили, как отказаться от сигарет, алкогольных напитков и психоактивных веществ

Научные сотрудники Университетской больницы Дижона во Франции провели ряд исследовательских работ, направленных на анализ эффективности применения терапевтического метода NIBS при отказе от курения табака и употребления никотина в любой форме.

NIBS – новый комплект терапевтических методов, направленный на лечение людей с зависимостью от сигарет, алкоголя, психоактивных веществ, а также пациентов, страдающих аддитивными расстройствами. В новых исследованиях специалистов приняло участие около 700 человек.

Было выявлено, что те курильщики, которые получали в качестве терапии методы NIBS, имели в 2,39 раза большую вероятность не сорваться и продолжить период длительного отказа от употребления никотина.