Redmi K50 подешевел до 330 долларов

Китайский бренд Xiaomi снизил стоимость на флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50.

С учетом обновленного прайса приобрести модель можно с 8 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами флеш-памяти за 330 долларов. Изначально аппарат продавался на 30 долларов дороже. Следует отметить, что гаджет функционирует на мощном восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8100. Смартфон оснащен качественным дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 3200 на 1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, основная камера получила главный датчик 48 мегапикселей, а селфи-камера имеет модуль на 20 мегапикселей. В смартфоне установлен аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. На боковой панели устройства встроен дактилоскопический сканер.