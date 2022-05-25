 

Redmi K50 подешевел до 330 долларов

25.05.2022, 3:13, Разное
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Китайский бренд Xiaomi снизил стоимость на флагманский смартфон Xiaomi Redmi K50.

С учетом обновленного прайса приобрести модель можно с 8 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами флеш-памяти за 330 долларов. Изначально аппарат продавался на 30 долларов дороже. Следует отметить, что гаджет функционирует на мощном восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8100. Смартфон оснащен качественным дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 3200 на 1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, основная камера получила главный датчик 48 мегапикселей, а селфи-камера имеет модуль на 20 мегапикселей. В смартфоне установлен аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. На боковой панели устройства встроен дактилоскопический сканер.



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