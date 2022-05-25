Мнение: Еще раз о ленд-лизе

Василий Тополев в Телеграме написал очередной хороший текст про ленд-лиз. “Хорошее повтори и еще раз повтори”. Особенно это важно сейчас – для понимания, что ничего подобного у нас нет и не будет.

1. Какую роль вообще сыграл ленд-лиз в советской военной экономике? Начальник Госплана Вознесенский после войны оценивал иностранные поставки в 4% от внутреннего советского выпуска. Эту оценку часто ругают, как безбожно заниженную.

“Объём американского ленд-лиза в СССР известен: $11,3 млрд в текущих ценах. Британский – ещё примерно $1,6 млрд. В долларах 1990 года это около $100 млрд. Суммарный ВВП СССР с середины 1941 по 1945 годы тоже подсчитан: $1600 млрд в ценах 1990 года. Получаем, что ленд-лиз составил примерно 6% совокупного ВВП СССР за годы войны.

На самом деле оценивать ленд-лизовские поставки в процентах просто нет смысла. Чтобы сравнивать внутренний выпуск и внешние поставки, нам нужны цены. В условиях мирного времени узнать цены легко. Сколько стоит тонна нефти? Оборудование для нефтеперерабатывающего завода? Истребитель? Нередко это можно узнать из газет.

А в условиях войны? Возьмём, к примеру, авиакеросин. До войны СССР не успел построить предприятия по производству авиационного топлива. Нефти добывалось очень много: до войны львиная часть добычи экспортировалась через Чёрное море, после начала войны экспорт прекратился, и начальство не знало, куда девать миллионы “лишних” тонн бакинской нефти. Перерабатывающее оборудование поставляли во время войны американцы – везли через Иран готовые заводы в разобранном виде, потом монтировали на месте.

Что толку в нефти, если вы не можете её перерабатывать? Разрабатывать и производить с нуля оборудования, не имея опыта и кадров, да ещё и во время войны?

Чего стоит нефть, если нельзя сделать из неё бензин? Чего стоит самолёт, если он не может подняться в воздух?

Помимо заводов, США и Канада поставили (http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB11/USSR/kostornichenko.html) в СССР 2,5 млн тонн высокооктанового авиатоплива. Производство в самом СССР составило 4,9 млн тонн. Низкокачественный советский керосин обычно смешивался с качественным импортным. 150 тысяч тонн было ввезено уже к 30 сентября 1941 года.

Алюминий. Поскольку алюминий суть консервированное электричество, до войны его крупнейшее производство было привязано к крупнейшей электростанции страны – ДнепроГЭС, и было потеряно уже летом сорок первого. Авиационные заводы остались – они в основном располагались в глубине страны, а алюминия для них не было. Можно, конечно, было продолжать строить деревянные самолёты (дерево широко использовалось в авиастроении до войны), но, конечно, такие самолёты не могли не быть примитивными. О том, чтобы в условиях войны строить новые производства алюминия (такие производства чрезвычайно капиталоёмки и требуют очень много энергии) речи идти не могло.

США поставили (https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39269/1/vtch_2004_81.pdf) в СССР 800 тысяч тонн цветных металлов, примерно половина пришлась на алюминий.

Пороха и взрывчатка. Около половины взрывчатых веществ в годы войны было поставлено из-за рубежа. Львиная часть пороховых заводов (на Донбассе, под Ленинградом и так далее) была потеряна в начале войны. Предприятия, выпускавшие пушки, в основном располагались на Урале, до них даже немецкие бомберы не долетали. Но что толку от сотен тысяч арторудий, если нет пороха?

США и союзники поставили (https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39269/1/vtch_2004_81.pdf) в СССР почти 400 тысяч тонн взрывчатых веществ.

Грузовики. У Советского Союза было достаточно танков, самолётов, арторудий, винтовок, автоматов. А вот грузовиков не было, а без них всю эту массу оружия нечем было возить и снабжать. Жуков говорил после войны Симонову: «Без американских “студебеккеров” нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт».

Можно ещё вспомнить про 45 тысяч металлорежущих станков, которых кроме как у американцев взять было неоткуда.

Ленд-лиз закрывал “дыры” в советской экономике. Получая порох, алюминий, грузовики, станки и топливо из-за границы, советская промышленность могла сосредоточиться на том, что она умела производить. Высчитывать стоимость поставок по ценам мирного времени или по ценам, прописанным в ленд-лизовских контрактах – дело не особо осмысленное.

2. Военная техника. Основные поставки по ленд-лизу пришли на 43-45 годы, уже после Сталинградской битвы, когда Вермахт понёс своё первое тяжёлое поражение, а Гитлер лишился надежды добраться до кавказской нефти, без которой победить в “войне машин” он не мог. Это совершенно справедливое замечание, но.

В начале войны Вермахт развернул против Советского Союза примерно 4 тысячи танков и самоходок. Советские танковые потери за первые шесть месяцев войны превысили 20 тысяч (!) танков (см. “Танковый погром”, Бешанов). Поставили бы американцы каким-то чудом уже в июле 41-го две тысячи танков; ну потеряла бы их РККА где-нибудь под Вязьмой или Киевом, было бы не 20 тысяч, а 22 тысячи.

Мне встречались просьбы воевавших под Ржевом в 42-м генералов, которые просили заменить имевшиеся тяжёлые КВ на средние Т-34. КВ был сложным в обслуживании танком – уже в 41-м был выпущен приказ, требовавший делать не только командирами всех КВ, но даже и мехводами всех тяжёлых танков только офицеров. К тому же неграмотные отцы-командиры отправляли тяжёлые танки штурмовать болота и леса, где они скоро застревали. Сложно представить, чтобы в конце войны кто-то просил заменить тяжёлые ИС-2 на Т-34-85: к тому времени именно “Сталины” были главной дубинкой, которой Красная армия проламывала немецкую оборону. К тому времени уровень компетенции и генералов, и танкистов, и техников был уже совсем другим.

Советские танкисты любили английские “Черчилли”. Эти танки были плохо вооружены, тихоходны, капризны в обслуживании, зато очень хорошо бронированы. В 43-м они хорошо показали себя на фронте. А если бы РККА получила их осенью 41-го? Эти машины были бы брошены или быстро погибли, лишённые поддержки пехоты и артиллерии, как погибли все до одного гигантские многобашенные Т-35.

В 42-м лёгкие танки Т-60 пытались использовать для противотанковой борьбы и для прорыва вражеской обороны. К 45-му среди танковых генералов дураков не осталось; бригада, корпусами, не говоря уже о танковых армиях, командовали выдающиеся профессионалы. Замечательные английские “Валлентайны” использовались по назначению – для разведки, прощупывания обороны и тому подобное.

Многие советские асы предпочитали летать на американских “Аэрокобрах” и “Кингкобрах” (поставлено семь с половиной тысяч штук). Покрышкина так и не удалось уговорить пересесть на “Лавочкина”. Но “Кобра”, при всех своих достоинствах, была очень требовательным самолётом. Неопытные пилоты очень быстро срывались на этом истребителе в штопор и гибли. Самолёт был вооружён очень мощной для истребителя 37-мм пушкой, но из-за низкой скорострельности и небольшого боекомплекта невозможно было корректировать огонь из этой пушки по трассирующим выстрелам, как на других самолётах. Звание “лётчик-снайпер”, сохранившееся в российских ВВС, стало наследием войны: снайпер – тот, кто умеет воевать на “Кобре”, то есть попадать с первого же выстрела.

Подготовка советских лётчиков в начале войны не выдерживала никакой критики. Многие, прежде чем попасть на фронт, в воздух поднимались три-четыре раза. Ну получили бы они “Кобры” в начале войны, поубивались бы в первом же полёте, всё.

В тяжёлых боях 42-го года, когда Красная армия истекала кровью, а исход войны висел на волоске, ленд-лизовской техники было немного. Это, повторюсь, верно. Но. Красная армия образца лета 42-го – неповоротливая махина, несущая гигантские потери в бесплодных наступлениях, попадающая в очередные котлы, либо отступающая на сотни километров, теряя оружие и снаряжение. Красная армия образца лета 44-го – великолепная боевая машина, умудряющаяся проводить потрясающие наступления даже среди болот и лесов.

Ленд-лизовская техника попала в руки РККА тогда, когда РККА научилась хорошо воевать, используя эту технику.

ИТОГО.

Был ли важен ленд-лиз в войне? Да, был, и важен чрезвычайно.

Победил бы СССР без него? Германия в целом была обречена после Сталинграда и поражения в Битве за Кавказ. Но в том, что ленд-лизовские поставки спасли по меньшей мере сотни тысяч, а скорее миллионы жизней, сомневаться не приходится (ВАСИЛИЙ ТОПОЛЕВ)

По поводу последнего пассажа в тексте есть повод поспорить: автор как-то слишком небрежно воспринимает цифры – “сто тысяч или даже миллионы”. На этот счет есть известная статья Марка Солонина, где он анализирует как раз это – что, мол, если бы все поставки по ленд-лизу для СССР закончились бы примерно с конца 1943 года. И там довольно убедительно приходит к выводу, что Советский Союз, оставшись один и без поставок, скорее всего не смог бы победить гитлеровскую Германию ДАЖЕ после существенных поражений, которые она потерпела в 1942-43 гг. Положение СССР стало бы настолько сомнительным, что можно было бы усомниться даже в собственно исходе войны.

Да и из слов самого Тополева это косвенно следует: он говорит про “лишние миллионы жизней” – но ведь известно, что к концу войны мобилизационный потенциал СССР был близок к полному исчерпанию, “ложка скребла по дну”, в армию в 1945 начали призывать 17-летних. СССР и так забрал в войска всех, кого мог – 35 млн. человек за весь период ВОВ! (немцам такие цифры и не снились).

А если бы люди для армии у СССР закончились раньше, из-за лишних миллионных потерь?