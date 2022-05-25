 

Додон пригрозил «устранить режим» Санду в Молдавии

25.05.2022, 2:00, Новости дня
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Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии, сообщил задержанный экс-президент страны Игорь Додон.

Додон в переданном через адвокатов сообщении заявил, что жители страны «возмущены цепными кризисами, они не хотят, чтобы Молдавия становилась участницей военного конфликта», и готовы «потребовать прекратить эти «ненормальные времена» и вернуть ситуацию в правильное русло». Экс-президент призвал Партию социалистов доказать, что та является самой важной политической силой Молдавии, которая слышит голос народа, передает РИА «Новости».

«Уверен, что мои коллеги по Партии социалистов сумеют поддержать требования и возмущение граждан. С твердостью и политической решимостью мы избавились от захватившего страну режима Плахотнюка. С такой же твердой позицией и смелостью мы поставим на место и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим ПДС (партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду)», – приводятся слова экс-президента на его странице в Telegram.

Додон заявил, что власти станы из-за страха решили нанести удар по нему как по лидеру оппозиции, «злоупотребив правосудием, прибегнув к преследованиям, аресту и очернению в СМИ». По его словам, в Молдавии «нынешняя власть убирает тех, кого боится», и пытается отвлечь население от кризиса в сельском хозяйстве, высоких цен и тарифов, бедности, некомпетентности и безответственности правительства. Однако, как сообщил Додон, «люди гораздо умнее, чем большинство из вас, тех, кто сидит сегодня в парламенте или в министерствах».

«Вы арестовали меня сегодня, и что? Завтра упадут цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные «хорошие времена»? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель, и люди опять потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний», – сообщил он,  намекая на антиправительственные протесты, которые вторую неделю проходят в стране. Додон заверил, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые снимут все подозрения в его адрес.

Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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