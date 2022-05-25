Италия попыталась защитить свой план по Украине после критики Медведевым

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянский план урегулирования ситуации на Украине, который резко раскритиковал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находится в зачаточном состоянии.

Ди Майо сказал, что сейчас «условий для мира нет, и перед нами длительная и изнурительная война». В связи с этим «Италия создала рабочий документ для продвижения к миру». Ди Майо «откровенно» признал, что документ «пока еще находится в зачаточном состоянии».

Как отметил министр, в плане «описали в общих чертах маршрут движения, который идет от международной группы по облегчению ситуации и имеет амбицию достичь нового совещания в Хельсинки», передает РИА «Новости».

Комментируя критику со стороны Медведева, Ди Майо заявил, что такие оценки «не демонстрируют желания мира» Москвой. Однако министр подчеркнул необходимость «установления большего диалога между двумя сторонами» конфликта.

Напомним, Медведев заявил, что четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков.

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