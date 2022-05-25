 

Планшет realme Pad X 5G получит поддержку стилуса

25.05.2022, 1:45, Разное
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Китайский бренд realme официально представит новый планшет realme Pad X 5G 26 мая.

Производитель на данный момент не раскрывает никаких подробностей о данной модели, однако ряд сведений анонсировали эксперты. Новинка получила увеличенный дисплей с разрешением 2360 на 1640 точек. Приобрести планшет станет возможным в версиях с 4-6 гигабайтами оперативной памяти и 64-128 гигабайтами постоянной памяти. В комплекте с планшетом realme Pad X 5G поставляется фирменный стилус.

Эксперты полагают, что новинка может функционировать на мощном восьмиядерном процессоре Snapdragon 870. Приобрести аппарат станет возможным по цене около 1500 долларов. Точные сведения озвучат в ближайшие дни.



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