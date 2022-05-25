США выступили против военной операции Турции в Сирии

Вашингтон считает, что планы Турции провести военную операцию в Сирии угрожают безопасности военных США, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс заявил, что США «глубоко озабочены сообщениями и обсуждением возможности активизации военных действий в северной части Сирии». В частности, Вашингтон беспокоят последствия для мирных жителей. Он заявил, что США «осуждают любую эскалацию и поддерживают текущее прекращение огня», передает ТАСС.

В Госдепе признали, что «у Турции есть законные опасения в сфере безопасности, касающиеся ее южной границы». Однако, по мнению США, «любые новые наступательные операции еще сильнее подорвут стабильность в регионе и создадут угрозу для сил США и для кампании коалиции» против террористической организации «Исламское государство».

Напомним, Турция хочет завершить процесс по созданию «зоны безопасности» у своих южных границ глубиной в 30 км. Решение по проведению военной операции будет приниматься в четверг на заседании Совета национальной безопасности страны.

Тем временем Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности. Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».

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