США не смогли испортить отношения РФ и Индии

Сейчас США не могут быстро добиться желаемых изменений в отношениях РФ и Индии, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Россию не стали упоминать в заявлении по итогам саммита лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Австралия, Индия, США и Япония, передает ТАСС.

Прайс пояснил, что США «никогда не считали реальным или возможным пытаться за несколько дней, недель или даже месяцев изменить или перестроить исторические отношения Индии с Россией, которые складывались на протяжении десятилетий». Однако, по его словам, США добились того, что стали для Индии «предпочтительным» партнером в экономике, торговле и безопасности, которым «не могли быть, когда отношения Индии с Россией были установлены во время холодной войны».

Он утверждает, что США «удовлетворены способностью углублять эти связи между экономиками, между народами, между вооруженными силами» двух стран. Вашингтон «не обсуждает дипломатический подход, на котором основано совместное коммюнике».

Напомним, Индостан избавился от британского владычества в начале холодной войны, когда отношения между СССР и его союзниками по антигитлеровской коалиции уже успели испортиться. Москва сблизилась с молодым индийским государством, а антагонистичное ему молодое пакистанское государство столь же предсказуемо ушло под крыло Запада. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели после начала российской спецоперации на Украине не оправдались.

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