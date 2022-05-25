КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея произвела пуск баллистических ракет «в восточном направлении», сообщили военные Республики Корея.

Как сообщают южнокорейские военные, КНДР в сторону Японского моря выпущена «неустановленная баллистическая ракета». Позднее стало известно о пуске второй ракеты, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия, передает РИА «Новости».

В мае власти Японии выразили протест властям КНДР в связи с запуском, предположительно, баллистической ракеты. Во вторник Госдеп заявил, что, по мнению Вашингтона, в ближайшее время КНДР может провести испытания баллистических ракет или ядерного оружия.

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