 

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

25.05.2022, 0:35, Новости дня
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Северная Корея произвела пуск баллистических ракет «в восточном направлении», сообщили военные Республики Корея.

Как сообщают южнокорейские военные, КНДР в сторону Японского моря выпущена «неустановленная баллистическая ракета». Позднее стало известно о пуске второй ракеты, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия, передает РИА «Новости».

В мае власти Японии выразили протест властям КНДР в связи с запуском, предположительно, баллистической ракеты. Во вторник Госдеп заявил, что, по мнению Вашингтона, в ближайшее время КНДР может провести испытания баллистических ракет или ядерного оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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