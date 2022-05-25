 

Ученые разработали новый метод получения химических продуктов из древесины

25.05.2022, 0:20, Разное
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Эксперты заявили, что им удалось открыть новый способ переработки отходов деревообрабатывающей промышленности в ценные химические вещества, имеющие потенциально важное значение для упрощения и удешевления органического синтеза сложных соединений.

Подробности опубликованы в научном журнале Biomass Conversion and Biorefinery. Эксперты уверены, что их метод переработки древесных опилок в определенные химические вещества являе

тся крайне перспективным. Он позволяет преобразовывать основные компоненты древесной массы практически полностью.

По мнению специалистов, их технология позволит создать соединения, которые в будущем будут использовать во многих сферах, включая фармацевтическую промышленность. Они отлично подходят для органического синтеза.



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