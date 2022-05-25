Ученые разработали новый метод получения химических продуктов из древесины
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Эксперты заявили, что им удалось открыть новый способ переработки отходов деревообрабатывающей промышленности в ценные химические вещества, имеющие потенциально важное значение для упрощения и удешевления органического синтеза сложных соединений.
Подробности опубликованы в научном журнале Biomass Conversion and Biorefinery. Эксперты уверены, что их метод переработки древесных опилок в определенные химические вещества являе
тся крайне перспективным. Он позволяет преобразовывать основные компоненты древесной массы практически полностью.
По мнению специалистов, их технология позволит создать соединения, которые в будущем будут использовать во многих сферах, включая фармацевтическую промышленность. Они отлично подходят для органического синтеза.
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