Мнение: Наслаждение садизмом?

То, что должно было произойти еще в апреле, произошло сегодня. Сегодня Пресненский суд Москвы вынес постановление, согласно которому больной раком четвертой стадии Валерий Маркелов после 3 лет и 8 месяцев, поведенных в Лефортово, вышел на свободу.

Рассказывал про болезнь Маркелова на минувшей неделе:

Зачем надо было обрекать Маркелова на пытки, не предоставляя обезболивающие? Лишая возможности пройти курс химиотерапии? Почему нельзя было его освободить сразу после установления диагноза? Потому что садисты наслаждались своим садизмом?

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