 

Мнение: Наслаждение садизмом?

25.05.2022, 0:15, Разное
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То, что должно было произойти еще в апреле, произошло сегодня. Сегодня Пресненский суд Москвы вынес постановление, согласно которому больной раком четвертой стадии Валерий Маркелов после 3 лет и 8 месяцев, поведенных в Лефортово, вышел на свободу.

Рассказывал про болезнь Маркелова на минувшей неделе:

Зачем надо было обрекать Маркелова на пытки, не предоставляя обезболивающие? Лишая возможности пройти курс химиотерапии? Почему нельзя было его освободить сразу после установления диагноза? Потому что садисты наслаждались своим садизмом?

Источник: Ирек Муртазин



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