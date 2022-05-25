 

Епифанов день: народные приметы в праздник 25 мая

25.05.2022, 0:13, Разное
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В среду, 25 мая, отмечается народный праздник Епифанов день. Православные верующие в этот день чтут память святителя Епифания Кипрского. Когда речь заходит об этом святом, вспоминают о его способности отгонять нечистую силу. Именно поэтому в день памяти Отца Церкви отправляются в храмы и просят его изгнать дьявольщину.

Традиции

Предки называли 25 мая не только Епифановым днем, но и Рябиновкой, поскольку в этот день незамужние девушки подходили к цветущему растению и просили его о замужестве. Молодые люди предпочитали носить красные бусы, которые символизировали рябину. Такой аксессуар подчеркивал серьезность намерений и чувств. А еще не забывали приносить домой веточку рябины и ставить ее в воду. Если веточка долго не засыхает, значит, хозяев дома ждет удача.

Что нельзя делать 25 мая

В Епифанов день запрещается щекотать людей. Считается, что в смеющегося из-за этого человека может вселиться нечистая сила. Также она может испортить съедобную заготовку, если ее сделать в течение этих суток. Кроме того, нельзя доставать заготовки. В противном случае хозяева дома будут ждать неурядицы.

Приметы

В народный праздник, который приходится на 25 мая, обращали внимание на поведение птиц. Если гусь ощипывает перья, значит, стоит ждать ненастную погоду. Она затянется, если чайки не садятся на воду. А вот пение соловья, напротив, обещало хорошую погоду.



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