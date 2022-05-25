Мнение: Имидж: форма и цвет

Писем про имидж очень много, но разбирать их сложно, потому что это просто ряд ссылок на фото и запросы на консультацию.

Чуть позже предложу вам самим разбирать часть таких писем.

Но сначала давайте обсудим основные критерии: как определять тип имиджа.

Чтобы найти подходящий человеку тип имиджа, надо: 1)отделить конституцию от декорации, то есть оценить конституцию отдельно от декорации, 2)найти самый близкий к конституции тип из 12 типов имиджа, 3)подобрать правильную декорацию к конституции.

Дальше человеку останется воплотить новый имидж, научиться в нем жить и органично себя вести. Тогда его привлекательность многократно возрастет.

Конституцией мы называем условно неизменные черты, в основном связанные со скелетом, самой твердой частью человека. От костей черепа зависит основаня часть черт лица.

Декорацией мы называем условно изменяемую часть. Это одежда, прическа, лишний или недостаточный вес тела, форма бровей, выражение лица, жесты и мимика. Все это изменяемо условно, иногда легко, иногда с большим трудом, например лысому мужчине изменить свою прическу очень сложно. Проще всего изменить одежду, но и там приходится учитывать особенности фигуры и образ жизни.

Тем не менее разницу между декорацией и конституцией уловить не трудно.

Самый первый этап поиска 1. (отделение конституции от декорации) пропускают очень многие и с этим связаны основные ошибки с определением типа.

Мы с вами много раз убеждались в этом. Декорацию принимают за конституцию, а неверная декорация часто делает из красивого человека урода.

Чтобы научиться отделять одно от другого, надо практиковаться. Полезно рассматривать фотографии людей в разном имидже и наблюдать, как и почему меняется их облик. Вы можете заметить, насколько декорация меняет восприятие конституции, насколько по-разному выглядит нос, например, при смене прически, как влияет цвет волос на величину и даже форму глаз, как одежда меняет черты лица и даже овал лица. Обращайте внимание, насколько выражение лица и взгляд делают черты человека разными. Чем лучше вы будете видеть динамику изменений, тем проще вам будет отделять черты конституции от декорации.

В этом и состоит подготовка коучей, которые смогут консультировать по этой системе: нужно хорошо изучить теорию, а потом натренироваться ее применять.

Я попробую подготовить за этот год несколько десятков коучей и дам свидетельства тем, кто будет достоин.

Время от времени я вижу в своей ленте посты, где люди разбирают имидж актеров или свой имидж. Это полезная практика, если вы понимаете, что это процесс учебы и поисков, а не обмен мнениями экспертов.

Следующий этап, 2 (найти самый близкий по конституции тип имиджа из 12) предполагает, что вы знаете характеристики всех типов.

Напомню вам круг 12 типов:

Система 12 типов имеет логику и опирается на представления Аристотеля о свойствах материи.

Аристотель описал, что при восприятии каждой материальной вещи (а имидж это тоже материальная вещь) главное, что оценивает человек – это фактура и температура.

Имидж – это тоже материальная вещь

При восприятии чужого образа человек оценивает в первую очередь форму и цвет.

Иоганесс Иттен, швейцарский художник, искусствовед, создавший в начале 20-го века систему, которой руководствуются современный дизайнеры, описывал, что любой образ воспринимается человеком как иероглиф, имеющий цвет и форму, и язык формы как и язык цвета ничуть не менее красноречив, чем язык слов, это "трансцендентные сущности", имеющие определенный характер.

За 24 века до этого Аристотель дал ключ к пониманию этих характеров.

Жесткий – мягкий (или сухой-влажный) – это главные характеристики формы.

Горячий – холодный – это главные характеристики цвета.

Каждый тип из 12 имеет строго определенный запас тепла, строго определенный запас жесткости.

Все типы названы по принципу взаимного превращения 4 основных элементов (или стихий): Огонь, Земля, Вода, Воздух.

Все промежуточные типы при переходе одной стихии в другую имеют больше или меньше холода, больше или меньше тепла, больше или меньше жесткости, больше или меньше мягкости, и для удобства каждый тип имеет название, по которому интуитивно понятно, насколько он теплый и мягкий или наоборот.

Каждый из дополнительных типов имеет свое место в круге между 4 основными: между Землей и Водой – Глина, Грязь, между Водой и Воздухом – Роса и Облако, между Воздухом и Огнем – Эфир и Молния, между Огнем и Землей – Лава и Камень.

Чтобы найти тип имиджа, самый близкий к конституции человека, мы должны оценить его конституцию на предмет фактуры и температуры.

Цвет – это одна из характеристик температуры, то есть света или энергии, поэтому "теплое-холодное" – не только про цветотип, хотя тоже, а про все виды отражения и поглощения света или энергии, например про возраст, про темперамент и т.д. Поэтому мы раньше называли теплые типы родительскими, а холодные типы детскими. Это связано с поглощением и отражением энергии. Цветотип тоже с этим связан.

Форма – это про пространство, а свет или цвет – это про время.

С помощью двух этих характеристик можно описать любую вещь и ее место в мире.

Форма (жесткий-мягкий) – это прежде всего геометрия лица.

Старые читатели помнят, что основным критерием для определения степени жесткости или мягкости конституции является то, насколько черты лица стремятся к вертикали или горизонтали. Мы говорим, чем больше горизонталь, тем мягче тип (С-тип еще раньше называли), а чем больше вертикаль, тем жестче тип (Д-тип).

Почему именно вертикаль связана с ощущением жесткости, а горизонталь с ощущением мягкости расскажу отдельно, но в языке вы найдете много тому подтверждений. Вертикальная форма правления ассоциируется с доминирование, горизонтальная – с равенством. Вертикально встать – бросить или принять вызов, горизонтально лечь – уступить, примириться. И так далее.

Вертикаль на лице образует большой и особенно длинный нос, узко посаженные глаза, большой подбородок, вытянутый овал лица.

Горизонталь – короткий нос, широко расставленные глаза, большой рот, маленький подбородок и широкие скулы.

Очень важно рассматривать черты не по отдельности, а все вместе. Нос может быть большой, но широко расставленные глаза будут компенсировать вертикаль и вытягивать лицо в горизонталь. К тому же, надо иметь в виду, что макияж, прическа, длинные нарисованные брови могут создавать искусственную горизонталь, и надо уметь представлять лицо человека без декорации.

Большинство тех, кто давно читает блог и принимали активное участие в обсуждении типов имиджа, научились видеть выраженную вертикаль и выраженную горизонталь. Сложность в том, что у большинства людей черты смешанные. Их вертикаль может быть равна горизонтали, может быть чуть больше или чуть меньше. 12 типов – это как раз возможность определить свои пропорции в конституции.

Например, если вы – Глина, у вас вертикаль чуть больше горизонтали, почти равна.

Если вы Грязь, ваша горизонталь чуть больше вертикали. И так далее.

Сложность в том, что неправильная декорация всегда скрывает вертикаль и горизонталь, а у людей с неудачным имиджем декорация всегда неправильная и всегда искажает конституцию.

С определением температуры у большинства возникает еще больше трудностей.

Из-за того, что на цветотип влияет цвет волос и цвет кожи, кажется, что нет никакой холодной или горячей конституции, все решает только декорация.

Однако, это не так. На температуру типа, то есть на то, сколько тепла и сколько холода должно быть в имидже, влияют очень много факторов.

Чтобы правильно научиться определять, сколько тепла в конституции и сколько еще добавить тепла или холода, чтобы получить идеальное соответствие самому близкому по конституции типу, нужно изучать систему, осваивать теорию и пробовать практику.

Что дает нахождение своего типа имиджа (то есть типа близкого к конституции) и подбор правильной декорации?

Увеличивается обаяние человека, то есть то впечатление, которое он производит на людей.

Улучшается самоидентификация человека, то есть он начинает видеть свой образ и любить его.

Второе вкупе с первым решает множество проблем с имиджем, например те, которые часто называют "комплексы" или "зажимы" или "неуверенность в себе".

У человека появляется мотивация заниматься своим телом и своим стилем, и это в свою очередь еще больше увеличивает его обаяние и улучшает его самоидентификацию.

Нередко успешные перемены в имидже связаны с самыми простыми вещами: занятия спортом, нормальный режим, правильное питание.

Однако, у многих людей не хватает мотивации для этого, они как будто недостаточно любят "себя", поэтому никак не могут увлечься работой над своим имиджем, им жаль отнимать время у других удовольствий.

Вот нормальная самоидентификация (когда вы реалистично себя видите) позволяет увеличить мотивацию в ресурсе, то что мы называем "разморозить ресурс", "начать прокачивать ресурс".

Давайте коротко обсудим все, что вам особенно интересно в этой теме.

Расскажите, что понятно, что нет.

Особенно интересно про вашу работу над имиджем.

Покажите свои фотографии, до и сейчас.

Давно не было постов с фотографиями.

Что изменилось? В чем состоит ваша работа над имиджем?