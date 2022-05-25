Мнение: Про меня

Американский блогер Владимир Романовский (лично мы не знакомы, только френды по ФБ), вдруг написал про меня вот это:

ПРО АЛЕКСЕЯ РОЩИНА

(со второй попытки)

Неоднозначный он. Как блогер, лектор, политолог и литератор.

Как человек – может хороший, а может сволочь, мне с ним не детей крестить, а профессионально – да, больше чем просто интересный.

Получив мировую известность и обеспечив себя и многих близких, граф Лев Толстой бросил писать романы, повести и рассказы, и занялся рассуждениями на письме на разные темы. Опусы эти его публиковали, переводили на разные языки и снова публиковали, а гонорары он куда-то жертвовал, благо имение в тот момент приносило достаточный доход, чтобы ни в чем не нуждаться. В своем обличительном эссе об искусстве как о феномене Толстой нападает постоянно на «занимательность». Занимательно – это, по мнению графа, скверно! Это уводит от главного. А публика дура, и ищет именно занимательность. И это неправильно.

На самом деле нет никакой занимательности, а есть – интересно или неинтересно.

Рощин пишет – и говорит (в стримах и роликах) – неизменно интересно. С минимумом мусорных слов, без жлобских оборотов, и почти без пауз: очень лихо, очень гладко, доходчиво, и всегда интересно.

Из недостатков отмечаю его … э … русо-центризм? … Т.е. в его опусах неизменно тема – «Россия и остальной мир», и при этом Россия детальна, объемна, выпукла, а «остальной мир» – слегка абстрактный, и какой-то совершенно однородный. Ну разве что иногда, когда к слову приходится, делится он у него, остальной мир, на англосаксов и … да, остальных … Типа того.

Хотя нет, не совсем так. Украину Рощин все-таки включает в круг своих интересов. Хотя бы потому, что он родом из Советского Союза. Поэтому и Казахстан в его опусах наличествует, как данность.

Но вот собственно жизненные проблемы цивилизации в целом, а они нынче очень серьезные, Рощина как-то не задевают. Евгения Понасенкова задевают, американских «независимых» задевают, Европа к западу от Бреста вообще стонет, а Рощин как-то не обращает внимания. Это я не про куар-коды (на них Рощин внимание все-таки обратил, и тему развил).

Политическими новостями я стал плотно интересоваться, когда мы, граждане США, неожиданно для себя и всего мира выбрали Дональда Трампа президентом. Вернее, в ходе его, Трампа, предвыборной кампании – стал всерьез интересоваться. Потому что стало интересно. А так все больше – «одно и то же», и заранее знаешь, кто против кого и где интригует и почему, и все это не в нашу, электората и народа, пользу, разумеется. А тут вдруг такое. По большому счету Трамп политизировал весь цивилизованный мир и часть нецивилизованного.

А СМИ нынче – сами знаете какие. То бишь, ангажированные. В основном. Маститые. Правильные.

Но при этом, к счастью, есть интернет, и в интернете тут и там наличествуют диссиденты с хорошо поставленной речью и неплохими знаниями в области истории, географии, политики, этсетера. Вот от них я и узнаю, что, собственно, происходит, ежели мне нужны детали.

Хорошо, пусть не диссиденты, пусть «независимые». Блогеры, авторы роликов, авторы книг, выпущенных самими авторами либо неизвестными издательствами, и так далее. Которых официальные СМИ в упор не видят, и делают вид, что их просто нет.

Таких американских диссидентов больше, чем русских, и это закономерно в данный исторический момент.

А мне вот хочется знать, что думают о том, о сём, о том и об этом думающие русские в целом, об их настроениях, о чаяниях – так ведь не телевизионные русские каналы же мне смотреть и слушать, ребята. Они ж там все маститые. И речь их не человеческая, не дружеская, а все больше в рамках, в рамках. Несвободная речь. Скучная.

«Независимые» как раз и отличаются от официоза – свободно льющейся речью. Они вполне могут быть «себе на уме» при этом – да сколько угодно. Но речь – свободная.

Вот у Рощина она как раз и есть – свободная. И текущие события Рощин освещает – именно как человек свободный. Не примкнувший ни к каким сторонам, сам по себе.

Как в Америке нынче есть две «официальные» точки зрения, т.е. либеральная и консервативная (оба названия – чепуха), так и в России – все тоже самое, только вместо консерваторов – «патриоты». Тоже чепуха, разумеется. Ну какие нынче к лешему либералы, где? И какие патриоты? Вот Савва Чевакинский был патриот – а о нем даже и не знает никто.

Никакие это никакие не точки зрения, разумеется, а просто тупые лозунги и хуйня несусветная.

А хочется послушать человека, у которого точка зрения есть – на текущие события, на то, как они связаны с историей, и вообще почему кругом сплошная жопа – и который умеет ее, точку зрения, стройно изложить, с подробностями. Вот Рощин, помимо прочего, как раз и есть такой автор, лектор, блогер, эссеист. Ежели речь только о России (и других республиках бывшего СССР).

Также мне ужасно импонирует спорность его утверждений, выводов, построений – вроде бы безупречных с точки зрения логики, но, как по мне, небезупречных в подборке фактов. То бишь, мне лично – хочется с ним спорить. Причем постоянно.

Потому что – ЕСТЬ С ЧЕМ, и ЕСТЬ С КЕМ. В отличие.

Я вам так скажу, ребята. О Рощине можно думать и говорить все, что угодно – почему нет. А вот то, что о нем нет статьи в Википедии – это как-то некрасиво. Неприлично как-то. Хотя бы потому, что в ней есть статья о … и о … и так далее, а о Рощине нет. Вообще, блядь, могу представить список из по меньшей мере двадцати имен – жителей России и бывших советских республик – о которых в Википедии нет статей, а должны быть. Позорище, блядь. Американский список того же самого тоже могу представить, кстати говоря. Даже более внушительный.

В поисках его, Рощина, книги «Страна Утраченной Эмпатии», я наткнулся на разгромную рецензию на эту книгу – и пришел в совершеннейший восторг.

Во-первых, я узнал, что в России, оказываются, знают, кто такой Джордан Питерсон. (Лучше бы знали, кто такой … э … ну, не важно). Я до этого момента считал Питерсона феноменом чуть больше, чем региональным. Или во всяком случае феноменом чисто для англоязычных. Тем более, что он канадец, а канадцам положено играть в хоккей, а не диссидентствовать. А у него, оказывается, мировая слава. Автор рецензии на Рощина обзывает Питерсона «шоуменом правых сил», и вообще очень ругает – и говорит, что Питерсон и Рощин похожи. И вообще так плотно и мощно ругает Рощина, отдельно, его книгу, отдельно, а потом и Рощина и его книгу вместе, что как-то даже … вполне себе тянет на хитрую такую рекламу. Это не так, но ужасно забавно.

«Где-то на середине автор сам от себя устает или же забывает, о чем начал говорить, и переключается на отвлеченные темы, предлагая читателю узнать, что он, юзер sapojnik, думает по поводу того, почему учителями обычно работают женщины, дальнобойщики теперь ездят без напарников, а региональная журналистика пребывает в упадке».

По поводу того, почему. Несмотря на корявость наезда, скажу – заинтересовал! И что же он, Рощин, думает по этим поводам? Я вот знаю, что я думаю, а Рощин?

Ну и о похожести на Питерсона. Это чепуха. Питерсон специализируется на в меру вежливом озвучивании мыслей и чаяний подвергаемого политической дрессировке большинства, т.е. говорит то, что и так известно … тем, кто не живет в лесу и на кого промывка мозгов не до конца подействовала … облекая утверждения свои в стилистически элегантную оболочку.

Рощин же, поднимая одну за другой животрепещущие для России темы, фонтанирует – гипотезами, неожиданными объяснениями, интересными и при этом СВОИМИ и НОВЫМИ мыслями, и при этом не видит, насколько я могу судить, особой разницы между «признанными фактами» и «конспирологией». Т.е. работает по принципу … художника? … врача-диагностика? … «Если вписывается без швов в общую картинку, значит скорее всего – правда».

При этом русский политолог Рощин умудряется, в нашу-то эпоху, говоря то, что ему представляется правдой – не оскорблять русских, и в то же время не льстить русским подспудно, как делает большинство «независимых» в надежде, что их за это полюбят страстно и будут любить всегда. (А нынче весь все тонкокожие стали, чуть что так сразу «мама, он меня сукой обозвал». А Рощин – с легкостью говорит, что думает – и не прицепишься (в ЭТОМ смысле)).

Некоторые из утверждений Рощина на первый взгляд банальны и всем известны, включая спорные – НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД – но Рощин начинает всякий раз … э … развивать тему, и получается оригинально, небанально, и похоже на правду. «Русские – это горцы цивилизации», «Русские не любят конфликты и стараются их избегать, всю историю» (речь о народе и о генотипе, а не о властителях), «Россия не является субъектом мировой политики», и так далее.

И все это, разумеется, с юмором. Иногда мрачным и веселым одновременно. «Это вопрос дискуссионный, но вас никто не будет спрашивать».

А то, что он, Рощин, нехристь … Хмм … В отличие от Евгения Понасенкова, нехристя громогласного, обличающего не только собственно «жирных попов», но постоянно катящего бочку именно на Добрую Весть, т.е. пытающегося быть нехристем западного образца … выпускником какого-нибудь престижного университета, из которого нынче упорно гонят ту самую церковь, которая его, университет этот, основала … в отличие от Понасенкова, Рощин нехристь больше … а черт его знает … советский, что ли. Это я не тайну великую открываю, Рощин этого и не думает скрывать. Потому как в его представлении, судя по всему, «тема не стоит обсуждения». Ну, это его право, не мне его судить. Не хочет – не надо.

За эту заметку о нем Рощин заплатил мне восемнадцать миллионов долларов, купил яхту с тремя спальнями, гостиной и бассейном для плавания и ныряния, и арендовал на лето особняк с роялем в Палермо, чтобы я там мог спокойно писать новеллы, стихи и сценарии, рисовать сицилианские пейзажи, и приглашать туда разных оперных певцов и певиц, чтобы пели мне время от времени что-нибудь эдакое во время ланча. Но, будучи в таких вопросах человеком весьма щепетильным, я отказался от яхты и особняка, а из денег взял только половину (ВЛАДИМИР РОМАНОВСКИЙ).

Мдааа… Круто! Он сам написал, по собственной инициативе. За такое, конечно, не жалко и 18 млн. долларов – жаль, что у меня их нет.

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