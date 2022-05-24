 

США признали «не имеющее границ партнерство» РФ и Китая

24.05.2022, 23:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал совместное воздушное патрулирование, которое провели стратегические бомбардировщики РФ и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Патрулирование, как мы понимаем, прошло над Японским морем и далее через Восточно-Китайское и Филиппинское моря», – сказал представитель Госдепа. По его словам, «учения, по всей видимости, были спланированы обеими странами заблаговременно». Американское ведомство заверило в готовности США защищать союзников в регионе.

«Решение Пекина с Москвой таким образом на фоне продолжающегося вторжения РФ на Украину и опасной риторики Кремля о ядерном оружии демонстрирует, что, цитирую, не имеющее границ партнерство, о котором они говорили в совместном коммюнике, вполне живет и здравствует», – приводит слова Прайса ТАСС.

Напомним, стратегические бомбардировщики РФ и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05.21 / Novavax планирует поставлять вакцины против COVID-19 в Европу с конца 2021 года – СМИ

08.11.21 / Из-за пандемии COVID-19 смертность от туберкулеза может возрасти почти вдвое

17.06.21 / Шевцова: Вашингтон пытается сгладить конфронтацию с Москвой. Байден пришел к выводу, что изолировать Путина себе дороже

07.03.21 / В Общественной палате отреагировали на блокировку новостей российских СМИ в Facebook

30.06.20 / Сайты Общественной палаты и проекта фейкам.нет подверглись хакерским атакам

07.04.21 / В ходе оружейной амнистии чехи сдали в полицию танк Т-34 и самоходку СУ-100

22.04.21 / Для обнаружения загрязнений в пищевых и фармацевтических продуктах используют свет

29.12.21 / “Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма”. Жена Гарбарука заступилась за него

04.04.21 / В Крыму оценили ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

10.06.21 / Нацсовет запретил трансляцию в Украине белорусского канала “Беларусь 24”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика