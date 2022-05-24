Стрельба произошла у школы в США, есть жертвы и пострадавшие

В результате стрельбы, которая произошла в районе начальной школы в Ювалде (Техас, США), как минимум два человека погибли, более 10 детей пострадали, сообщили местные медицинские службы.

Мемориальный госпиталь Ювалде сообщил, что на каретах скорой помощи поступили 13 детей. При этом «два человека, прибывшие в госпиталь, впоследствии скончались». Университет здоровья в Сан-Антонио рассказал, что к ним после стрельбы поступили пострадавшие ребенок и 66-летняя женщина. Женщина «находится в критическом состоянии». «Нам пока нечего объявить о состоянии здоровья ребенка», – говорится в сообщении.

СМИ со ссылкой на мэра сообщали, что стрельбу открыли недалеко от школы, после чего нападавший забежал в здание учебного заведения и забаррикадировался там. Позднее его задержали, передает РИА «Новости».

Случаи стрельбы в учебных заведениях США – не редкость. Так, в начале декабря 15-летний учащийся одной их школ города Оксфорд в штате Мичиган открыл огонь в учебном заведении. В феврале рядом со школой в Ричфилде (Миннесота) один ученик был убит, еще один – тяжело ранен. Кроме того, двое полицейских погибли в результате стрельбы на территории колледжа в штате Виргиния.

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