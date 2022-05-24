США признали «не имеющее границ партнерство» РФ и Китая

Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал совместное воздушное патрулирование, которое провели стратегические бомбардировщики РФ и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Патрулирование, как мы понимаем, прошло над Японским морем и далее через Восточно-Китайское и Филиппинское моря», – сказал представитель Госдепа. По его словам, «учения, по всей видимости, были спланированы обеими странами заблаговременно». Американское ведомство заверило в готовности США защищать союзников в регионе.

«Решение Пекина с Москвой таким образом на фоне продолжающегося вторжения РФ на Украину и опасной риторики Кремля о ядерном оружии демонстрирует, что, цитирую, не имеющее границ партнерство, о котором они говорили в совместном коммюнике, вполне живет и здравствует», – приводит слова Прайса ТАСС.

Напомним, стратегические бомбардировщики РФ и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.

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