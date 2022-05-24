Новый способ снижает риск развития рака на 60 процентов

Научные сотрудники Университетской больницы Цюриха в Швейцарии провели новую исследовательскую работу, которая позволила им доказать, что комплекс определенных мер способствует снижению риска развития сразу нескольких видов онкологических новообразований.

Эксперты привлекли к эксперименту более двух тысяч человек из пяти европейских стран. Они тщательно проанализировали данные о состоянии здоровья добровольцев, а также подвергали их регулярным занятиям спортом по созданной учеными домашней методике тренировок. Более того, люди постоянно принимали средство с большим количеством витамина D и омега-3.

В результате стало известно, что данный комплекс мер поспособствовал существенному снижению риска развития сразу нескольких видов онкологических новообразований у добровольцев.