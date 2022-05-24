 

Мнение: В Молдове хотят посадить экс-президента Додона

24.05.2022, 22:50, Разное
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Экс-президента Молдовы Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям УК.

Его подозревают в госизмене, финансировании политической партии преступной организацией, пассивной коррупции и незаконном обогащении.

Сурово. Но не удивлен.

Прошлой осенью был в Молдове. Привез оттуда текст «Охота на прокурора» – об аресте генерального прокурора страны Александра Стояногло. Подготовил и видеоверсию этой публикации:

Меня не удивляет задержание Додона и предьявление ему очень серьезных обвинений. Куда больше удивляет, почему это произошло только сейчас? Почему Додона не арестовали сразу после ареста генпрокурора?

Похоже, что Додона посадят. И надолго.

В общем, не повезло Додону со страной? Не то что Лукашенко?

На снимке: Игорь Додон и Александр Лукашенко, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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