Мнение: Хроника пикирующей Набиуллиной

Вообще – интересный график, конечно. Это – курс рубля к доллару с начала года. Видно, что последнее время курс просто пикирует, как подбитый бомбардировщик. “Патриоты”, понятно, радуются как дети, а вот если смотреть по сути… Происходит полная дичь.

Импорта нет, и в то же время экспорт продолжается как бешеный. “Продажа за рубли” газа может обмануть разве что идиотов (то есть большую часть населения РФ), но любому с законченным школьным образованием ясно, что на деле единственное, что изменил Путин – сменил “точку накопления” валюты: то она оседала напрямую на счетах ЦБ, а теперь она же оседает на счетах Газпромбанка. Вот и вся разница.

И валюта там копится! Те же доллары и евро! А это означает одно: доллары и евро на счетах ГПБ точно так же уязвимы, как и на счетах ЦБ, и их могут оттуда изъять в рамках очередных “санкций” практически в любой момент, буквально росчерком пера. Спрашивается – ЗАЧЕМ?? Наши дебилы даже на собственных ошибках не учатся?

Вопрос ведь прост, как три рубля: если нам не дают ничего покупать ни на евро, ни на доллары – спрашивается, а нахера мы тогда за них вообще что-то продаем? Это ведь, по сути, получаются БЕСПЛАТНЫЕ поставки. Где логика?

Ведь очень скоро таким макаром они доведут дело до парадоксальной ситуации: курс доллара в РФ официально будет ниже низшего, но при этом ни на рубли, ни на доллары в России будет невозможно ничего купить, потому что попросту не будет товаров. Забыли незабываемые пустые полки 1991 года? Кто-то забыл, а кто-то и не видел никогда, потому что родился позже?!

Скоро нам всем предоставится шанс освежить память.