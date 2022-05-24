Мнение: “О мирных инициативах”

Медведев о мирных инициативах по Украине, которые на днях озвучивали итальянцы.

О «мирных инициативах»

Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но – нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов.

Вот недавно отличилась Италия, которая, как сообщает итальянская же пресса, по линии своего МИДа передала генсеку ООН Гутерришу некий четырёхэтапный план мирного урегулирования на Украине. Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками.

Вот некоторые из этих идей.

1. Нейтральный статус Украины и беспрепятственное вхождение в ЕС.

Про нейтральный статус всё правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это враньё. Сколько бы Киев ни тешил себя грёзами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждёт.

А просто в Евросоюзе её видеть явно не хотят, слишком затратно и опасно. Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да ещё безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей.

2. Автономия Донбасса при сохранении его в рамках Украины.

Явный бред и дешёвое прожектёрство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР.

3. Полная автономия Крыма в составе Украины.

Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством.

Дальше анализировать смысла нет. Всё это лишь попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо…

Впрочем, сама Украина договариваться совсем не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть. Будто его и не было вовсе. Расчёт только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца.

Напрасно.

Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты «в Украину» разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей.

Поэтому если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчёте и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения.

Если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать. Проще говоря, посылать их авторов в известном направлении. И работать дальше на неуклонное достижение целей специальной военной операции.

https://t.me/boris_rozhin/50260 – цинк

В общем, предложение не проходит, что в принципе и так было понятно, так как оно просто предлагало РФ капитулировать.

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