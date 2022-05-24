 

Сократились – Личное мнение

24.05.2022, 22:25, Разное
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На прошлой неделе стало известно, что польский ретейлер LPP собирается продать свои магазины китайцам.

Это — Cropp, Mohito, Reserved и кучка других.


Фото: Соцсети

Когда совершится сделка, закрытые с марта магазины возобновят работу. Mohito — под названием М, Reserved — Re, и так далее.

Иными словами, польский ретейлер заработает на продаже бизнеса. Китайцы будут зарабатывать в будущем. Для россиян ничего не изменится, кроме названия.

Казалось бы, раз все довольны, то стоит ли вообще обращать внимание на эту новость? Стоит.

Во-первых, как мне кажется, вскоре будет принят закон, запрещающий деятельность в России предприятий, которые тем или иным образом ушли из страны или приостановились.

Логика государства заключается в обеспечении экономической безопасности. Если вчера компании подвергли стрессу рынок страны, то зачем они будут присутствовать на нём в будущем?

Любое государство не может допустить такого.

Во-вторых, не стоит списывать со счетов и настроения населения. Как ситуацию воспринимает обыкновенный человек?

Вы закрыли магазины? Вы нас презираете, что ли? Наказать хотите? Брезгаете продавать свои полотенца?

Человек, задавший себе такие вопросы, вряд ли пойдёт в тот же магазин, пусть даже сменивший вывеску и владельца.

Возникает вопрос: а зачем тогда это всё китайским инвесторам?

Не проще ли не покупать ретейлера, а открыть новые, но пока неизвестные широко в России брендовые магазины из Азии?

А что вы думаете об этих уходах/переименованиях/продажах?

Источник: Лена Миро



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