Минобороны: ВСУ заминировали элеватор под Днепром с целью провокации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вооруженные силы и сотрудники Службы безопасности Украины с подачи Запада заминировали элеватор под Днепром, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать. В поселке Врубовка ЛНР на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Он сообщил, что по информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур по уже отработанному ранее сценарию в Рубежном в ЛНР и Орехове Запорожской области, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.
По словам генерала, украинские военные провоцируют российские на обстрелы. Также ВСУ копируют тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали выход из порта Херсона в Черное море. До этого ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет