Минобороны: ВСУ заминировали элеватор под Днепром с целью провокации

Вооруженные силы и сотрудники Службы безопасности Украины с подачи Запада заминировали элеватор под Днепром, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать. В поселке Врубовка ЛНР на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Он сообщил, что по информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур по уже отработанному ранее сценарию в Рубежном в ЛНР и Орехове Запорожской области, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

По словам генерала, украинские военные провоцируют российские на обстрелы. Также ВСУ копируют тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали выход из порта Херсона в Черное море. До этого ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе.

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