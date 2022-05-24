 

Минобороны: ВСУ заминировали элеватор под Днепром с целью провокации

24.05.2022, 22:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вооруженные силы и сотрудники Службы безопасности Украины с подачи Запада заминировали элеватор под Днепром, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать. В поселке Врубовка ЛНР на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Он сообщил, что по информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур по уже отработанному ранее сценарию в Рубежном в ЛНР и Орехове Запорожской области, чтобы обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

По словам генерала, украинские военные провоцируют российские на обстрелы. Также ВСУ копируют тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали выход из порта Херсона в Черное море. До этого ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.20 / Бабушку подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом прооперировали

29.05.21 / Кулеба заявил, что не поддерживает проведение в Минске переговоров по Донбассу

27.06.20 / США встали на защиту памятников

31.08.20 / Руководство БСК уличили в отказе от модернизации предприятия

12.09.20 / В Конго из-за обвала на золотом руднике погибло более 50 человек

30.05.21 / В Алтайском крае объявили внеплановую проверку аттракционов

01.07.20 / Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

03.06.21 / Ребенок из Тернопольской области выиграл лекарство стоимостью $2,5 млн

30.06.20 / В Латвии запрещена трансляция семи российских каналов

18.04.22 / Наемник из Британии рассказал об издевательствах над мирными гражданами бойцов ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика