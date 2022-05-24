 

ЛНР сообщила об освобождении Светлодарска

24.05.2022, 22:15, Новости дня
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Светлодарск освобожден от украинских сил, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Войска ЛНР освободили Светлодарск. Над администрацией города поднято Знамя Победы!» – сообщила народная милиция в Telegram.

Напомним, утром 24 мая штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил о переходе города Светлодарска под оперативный контроль сил республик Донбасса. В сообщении указывалось, что «продолжается зачистка» города от «вражеского элемента». Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская ТЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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