США решили заблокировать выплаты по российскому госдолгу

Срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей РФ производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая, сообщил минфин США.

Как информирует ведомство, его управление по контролю за иностранными активами не станет «возобновлять положения генеральной лицензии 9С». Действие лицензии прекращается 25 мая в 00.01 по времени Восточного побережья США (07.01 мск), передает ТАСС.

России 27 мая предстоит платеж по еврооблигациям, передает РИА «Новости».

В конце апреля Минфин РФ сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам минфин США признает, что наступление технического дефолта в РФ не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.

—