Мнение: Отношение россиян к Америке, последствия санкций и кто виноват в бедах США

1. Согласно мартовским опросам, отношение россиян к США сейчас самое негативное за всю историю. 71% россиян относятся к Америке плохо, 47% – очень плохо, а положительно относятся лишь 14%.

США сумели сильно разозлить наших граждан. Предыдущие рекорды, связанные с поддержкой американцами грузинского агрессора Саакашвили в 2008 году и с запретом российского флага на Олимпиаде 2018 года, – убедительно побиты:

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossijane-ob-amerike-novyi-lednikovyi-period

Как видно, за исключением эпизода 08.08.08, россияне до 2014 года относились к США преимущественно положительно, хотя американские власти уже много лет до этого нам пакостили, устраивая цветные революции в соседних с нами странах (а в 2011-2013 годах они пытались устроить полномасштабную белоленточную революцию в самой России).

В 2014 году США перешли от плохо прикрытой диверсионной деятельности к холодной войне против России и русских, которая в 2022 стала горячей войной. Закрывать глаза на это стало невозможно. Отсюда и нынешнее отношение россиян к США.

2. Блогер takoe-nebo перевёл статью Блумберг про топливный кризис в США, усугублённый антироссийскими санкциями:

https://takoe-nebo.livejournal.com/922910.html

На прошлой неделе запасы дизельного топлива на восточном побережье упали до самого низкого сезонного уровня с момента начала государственной регистрации более 30 лет назад. Дефицит вызвал кризис на рынке дизельного топлива, в результате чего оптовые и розничные цены на дизельное топливо достигли рекордно высокого уровня. Сегодня дизельное топливо в Америке дороже, чем в 2008 году, когда цена на сырую нефть подскочила почти до 150 долларов за баррель по сравнению с чуть более 100 долларами в настоящее время.

Дизель — рабочая лошадка мировой экономики. Он используется повсюду, чтобы поддерживать движение грузовиков, тракторов, товарных поездов и заводов. И его вездесущность означает, что повышение его цены усугубит глобальное инфляционное давление. От процентных ставок центрального банка до цен в супермаркетах многое зависит от дизельного топлива. Во вторник средние розничные цены на дизельное топливо в США установили пятый подряд свежий дневной рекорд, поднявшись выше 5,3 доллара за галлон, что почти на 75% больше, чем год назад. Скачок цен сильнее на восточном побережье, где сейчас дизельное топливо продается по цене более 6 долларов за галлон, что почти вдвое превышает цену 2021 года. Нефтяные резервуары в гавани Нью-Йорка почти пусты по причинам, как глобальным, так и местным. Во всем мире не хватает дизельного топлива, поскольку спрос на него значительно превысил уровень до пандемии, вызванный бумом грузоперевозок. Российское вторжение в Украину еще больше сузило потоки, поскольку Вашингтон запретил импорт российской нефти. В то же время США стали поставщиком баррелей последней инстанции для многих латиноамериканских стран, при этом экспорт бензина, дизельного топлива и реактивного топлива находится на необычно высоком уровне. Но есть и локальная проблема: нефтеперерабатывающие мощности на восточном побережье за ​​последнее десятилетие резко упали, что сделало регион уязвимым для вытеснения. За последние 15 лет количество нефтеперерабатывающих заводов на восточном побережье США сократилось вдвое и составило всего семь. Закрытие сократило мощности по переработке нефти в регионе до 818 000 баррелей в день по сравнению с 1,64 миллиона баррелей в день в 2009 году. Однако спрос на нефть в регионе выше.

Проблема еще хуже, чем предполагают эти цифры, потому что несколько нефтеперерабатывающих заводов работают намного ниже своей типичной мощности. Например, на нефтеперерабатывающем заводе Полсборо недалеко от Филадельфии нет нескольких установок, которые могли бы производить дизельное топливо. Его владелец, PBF Energy Inc., на прошлой неделе заявил, что даже если бы он хотел эксплуатировать их, ему, вероятно, было бы трудно сделать это на достойной мощности, потому что он не может импортировать полурафинированное нефтяное сырье, которое когда-то импортировал из России. Более того, канадские нефтеперерабатывающие заводы, которые когда-то снабжали нефтеперерабатывающие заводы, также закрылись в последние годы, усугубив дефицит.

Дефицит дизельного топлива приближается к кризисному уровню. <…>

Оригинал статьи: https://www.washingtonpost.com/business/energy/us-east-coast-diesel-supply-is-running-on-fumes/2022/05/04/1ef4623e-cb83-11ec-b7ee-74f09d827ca6_story.html

3. Напомню, что Россия не запрещала нефтяным компаниям поставлять нефть в США, Канаду и Великобританию. Это сами США и их приспешники отказались покупать у нас нефть.

Теперь они рассказывают своему населению, что в росте цен на топливо, энергию и еду виновата Россия. Хотя резкий рост начался задолго до февраля и был связан с провалами экономической политики западных русофобских режимов, заигравшихся в деиндустриализацию и дорогостоящую зелёную энергетику.

Тем не менее, американские СМИ смогли убедить две трети граждан США, что в их бедах виновен лично Владимир Путин:

https://lenta.ru/news/2022/05/23/welltalk/

Президент России Владимир Путин шуткой прокомментировал утверждения о том, что он лично виноват в экономических проблемах Запада, пообещав поговорить с собой. Слова российского лидера приводит ТАСС.

В апреле американцы назвали виновных в росте цен. Комментируя значительное повышение цен на топливо в 2022 году, более двух третьих опрошенных назвали виновным в этом президента России (71 процент). По мнению 52 процентов американцев, винить стоит Демократическую партию, а 51 процент граждан указали на президента США Джо Байдена.

Сам Байден заявил, что спецоперация России на Украине является виновницей роста цен в США. По его словам, инфляция в Соединенных Штатах была спровоцирована ею на 70 процентов.

Пора переводить на английский язык знаменитое стихотворение о Путине, пародирующее нашу оппозиционную пропаганду:

https://ruxpert.ru/Это_Путин_виноват

Впрочем, нам это на руку. Чем больнее среднему американцу, немцу или финну, тем с меньшей охотой он будет поддерживать мерзавцев, находящихся у власти в его стране. Моральная сторона вопроса тут значения не имеет — как показал опыт последних десятилетий, американец охотно согласится на физическое убийство миллиона афганцев, иракцев или русских, если ему за это пообещают снизить налоги на 2%. Чтобы средний житель Запада признал, что нападать на Россию — плохая идея, ему надо сделать или больно, или страшно. Желательно, и то и другое сразу.

На всякий случай: я понимаю, что среди американцев, немцев, финнов и так далее хватает умных и порядочных людей. Но речь сейчас не про них, а про то циничное большинство, которое делает вид, будто верит репортажам Си-Эн-Эн.