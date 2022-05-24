 

Компания BMW представила юбилейную спецверсию моделей BMW M3 и M4 Edition 50 Jahre

24.05.2022, 21:30, Разное
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Немецкий автогигант BMW официально выпустил юбилейные спецверсии моделей М3 и М4.

Выпуск техники приурочили к юбилею специального подразделения BMW M GmbH, которое отмечает 50-летие. Оба автомобили получили специальную окраску кузова в легендарном в цвете BMW M. Кроме того, изменения коснулись дизайна колесных дисков, порогов, подголовников и центральной панели. Также под бамперов автомобилей установили специальный сплиттер.

 Под капотом моделей BMW M3 и M4 50 Jahre Edition используется 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 480 и 510 л.с. в разных модификациях. Покупателям доступны версии с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач или с «механикой». Цена обеих новинок пока не указана производителем.



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