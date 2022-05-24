 

Lancia планирует выпустить в Европе три новых модели до 2028 года

24.05.2022, 21:30, Разное
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Итальянская компания Lancia официально объявила о планах начать выпуск новых трех автомобилей.

Исполнить планы рассчитывают до 2028 года. Однако пока производитель не раскрывает основных характеристик и особенностей новой техники. Выпускать машины планируется под концерном Stellantis. В течение 10 лет планируется существенно повысить узнаваемость бренда и увеличить уровень продаж своей техники. Первый этап реализации плана запустят к 2025 году.

Предполагается, что первым на рынке окажется обновленный автомобиль под названием Ypsilon. Речь идет о компактной модели с длиной кузова менее 4 метров. Также в дальнейшем выйдет флагманский кроссовер под названием Aurelia.



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