 

Роскомнадзор запретил называть россиян Homo Sapiens

24.05.2022, 21:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Надзорное ведомство направило предупреждения издательствам, публикующим учебники биологии, употребляющие определение «Homo Sapiens» по отношению к жителям современной России и их предкам.

Термин признали нарушающим закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки изъять из учебных учреждений, где учатся дети, все книги с упоминанием вида «Homo», поскольку он созвучен сленговому названию гомосексуалистов. В пояснительном письме, разосланном издателям, чиновники пояснили, что в сети Интернет широко распространено выражение «No homo», используя которое, человек сообщает о своём неприятии нетрадиционных отношений. Таким образом, употребление выражения «Homo» по отношению к россиянам создаёт у читателя превратное впечатление о массовой приверженности наших граждан ценностям LGBTQCIA+.

– Уверен, большинство россиян не хотят, чтобы их называли какими-то «гомо-сапиенсами». И тем более не хотят, чтобы это слышали их дети. У нас народ традиционалистский, православный. Пусть на загнивающем Западе изучают все свои 85 гендеров и с детского сада делают из детей гомосексуалистов, а нам всей этой мерзости не нужно. А то у этих учёных получается, что человек раньше был обезьяной, а теперь стал каким-то «Homo». Где же тут Господь? Где чудо сотворения Адама? Со всем этим сатанизмом, который при Фурсенко развели в школе, нужно кончать, – считает генеральный инспектор школ Андрей Фарисеев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

17.06.21 / Почему некоторые люди грешат, но остаются безнаказанными (мнение церкви)

28.07.20 / Дэвид Бекхэм рассказал принцу Уильяму о психическом здоровье: “Я не мог открыто признаться в своих проблемах”

20.01.22 / Король Филипп VI, королева Летиция и президент Доминиканской Республики на открытии туристической ярмарки в Мадриде

16.02.22 / Нельзя передавать кольцо из рук в руки, чтобы не нарушить свою счастливую жизнь

03.04.22 / Она подарила ему дочь, а он работает на износ ради ее лечения: история любви Заворотнюк и Чернышева

13.03.22 / Мнение: Арийцы из 81-й бригады ВСУ

06.07.20 / В гостях у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: экскурсия по их новому дому в Лос-Анджелесе

12.05.21 / Эрдоган: Израиль заплатит за агрессию против ракет ХАМАС

28.02.22 / “Убегали под обстрелами”: Мать с детьми на руках пряталась от бомбежек Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика