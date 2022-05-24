Роскомнадзор запретил называть россиян Homo Sapiens

Надзорное ведомство направило предупреждения издательствам, публикующим учебники биологии, употребляющие определение «Homo Sapiens» по отношению к жителям современной России и их предкам.

Термин признали нарушающим закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки изъять из учебных учреждений, где учатся дети, все книги с упоминанием вида «Homo», поскольку он созвучен сленговому названию гомосексуалистов. В пояснительном письме, разосланном издателям, чиновники пояснили, что в сети Интернет широко распространено выражение «No homo», используя которое, человек сообщает о своём неприятии нетрадиционных отношений. Таким образом, употребление выражения «Homo» по отношению к россиянам создаёт у читателя превратное впечатление о массовой приверженности наших граждан ценностям LGBTQCIA+.

– Уверен, большинство россиян не хотят, чтобы их называли какими-то «гомо-сапиенсами». И тем более не хотят, чтобы это слышали их дети. У нас народ традиционалистский, православный. Пусть на загнивающем Западе изучают все свои 85 гендеров и с детского сада делают из детей гомосексуалистов, а нам всей этой мерзости не нужно. А то у этих учёных получается, что человек раньше был обезьяной, а теперь стал каким-то «Homo». Где же тут Господь? Где чудо сотворения Адама? Со всем этим сатанизмом, который при Фурсенко развели в школе, нужно кончать, – считает генеральный инспектор школ Андрей Фарисеев.

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