Мнение: Любовь, смерть и роботы. Сезон 3

Посмотрел вчера с оказией 3-й сезон "Любовь, смерть и роботы".

Как обычно это анимационная антология, где аниматоры в разной стилистике и рисовке рассказывают те или иные фантастические истории или даже скорее зарисовки.

В 3-й сезон вошло 9 таких историй от совсем коротких на 5 минут до полноценных мини-историй минут на 20.

Как обычно, не все из представленного зашло, но некоторые истории были весьма неплохи.

Из запомнившихся.

1. Плохое путешествие.

Про краба в стиле Лавкрафта попавшего на корабль охотников на акул. История о проблеме выбора между жизнями небольшой и большой группами людей. Финчер все еще может в хорошие истории. Рисовка и атмосфера отличные.

2. Рой.

История о том, как в попытках изучить и поставить под контроль рой разумных биомеханизмов, ученый получил немного не те последствия, на которые рассчитывал.

3. Джибаро.

Арт-хаусная притча о том, как некий глухой "конкистадор" променял любовь сирены на золото и что из этого вышло.

Дикая псевдореалистичная рисовка, безумные ракурсы камеры и вполне понятный законченный сюжет со смыслом. Несколько портит впечатление щепоточка повесточки, которую сюда запихнули, но в целом сойдет. Самый необычный визуал из виденного за последнее время.

Остальные серии попроще.

В общем, лучше 2-го сезона, но хуже 1-го.

На фоне безрыбья в жанре кино-фантастики, данная антология выглядит вполне неплохо.

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