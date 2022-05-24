Это же просто задание? Ну-ну – Личное мнение

Знаете, что меня больше всего расстраивает в наших женщинах? У многих настолько низкая самооценка, что мужчины могут их оскорблять, унижать и обижать походя, даже не утруждаясь поиском оправдания своему безобразному поведению.

Наши тётки сами найдут оправдание, ещё и заклюют отступницу, отказывающуюся сидеть с ними в одном болоте терпил.



Фото: Соцсети

Так я, например, посмела не одобрить поведение резидента Comedy Club Олега Верещагина.

Женатый мужик уселся на молоденькую девчонку, что-то там хихикал и вещал ей в ушко.

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Для меня — женщины, которая себя уважает, — такое абсолютно неприемлемо. Будь я хоть на месте девчонки, хоть на месте жены Верещагина.

Но нет: нашлись кошёлки (и их было немало), которые осудили не женатика, трущегося о девушку, а меня.

«Он делал задание, ему надо было незаметно наклеить наклейки на спины девочек», — пишет одна.

«А что он сделал? Просто выполнил задание. Молодец», — вторит ей другая.

«Полный бред. Это же просто задание было», — вставляет свои пять копеек терпилы третья.

Именно так звучат женщины, которым изменяют, которые готовы оправдать поездку мужа на Мальдивы с молоденькой коллегой. Он же по работе! В командировку! Дадада.

А товарищ Верещагин — на задании. Ну, чисто Штирлиц в тылу врага!

Любое задание можно выполнить тридцатью разными способами. Мужчина, который уважает жену, в частности, и женщин, в принципе, не усядется на девушку. Точка.

Никаким заданием такое отношение к жене и к женщинам я оправдать не могу и главное — не хочу.

Я себя не на помойке нашла.

А вы?

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