Строители из Орловской области отправились на восстановление ЛНР и ДНР

Дорожники и мостовики из Орловской области отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Им предстоит развернуть работы по разбору старых искусственных сооружений, провести геологические и геодезические исследования, чтобы заново возвести мосты. На дорогах предстоит восстановить дорожное полотно, где это необходимо, заменить старые слои асфальта, восстановить бордюрный камень в населенных пунктах», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

В отправке дорожно-строительной техники (самосвалы, краны, погрузчики, легковая техника) в ЛНР участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Я рад тому, что сегодня наш орловский бизнес направляет на Донбасс строительную технику, чтобы начать восстанавливать инфраструктуру. Это большое дело поддерживается сегодня правительством России. Желаю всем хорошей работы и скорейшего возвращения домой после выполнения всех задач!» – приводятся слова губернатора на сайте правительства региона.

Помощь в восстановлении автодорожной инфраструктуры ЛНР оказала орловская компания ООО «Строймагистраль».

«По поручению правительства РФ и при поддержке правительства Орловской области наша организация и первая колонна в составе 20 единиц выезжает на строительство и восстановление дорог в ЛНР и ДНР. Всего у нас готовится к отправке в ЛНР и ДНР порядка 100 единиц техники. Мы строим и мосты, и дороги, поэтому техника будет разная (асфальтоукладчики, катки, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы). Сейчас мы ведем подготовительные работы – размещение баз. На данный момент выезжает порядка 30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры (очень много желающих поработать). Участок дороги для ремонта составит порядка 80 км. Едем помогать нашим братьям», – отметил глава компании Дмитрий Тарасов.

Ранее первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР.

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