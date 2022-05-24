 

Строители из Орловской области отправились на восстановление ЛНР и ДНР

24.05.2022, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дорожники и мостовики из Орловской области отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Им предстоит развернуть работы по разбору старых искусственных сооружений, провести геологические и геодезические исследования, чтобы заново возвести мосты. На дорогах предстоит восстановить дорожное полотно, где это необходимо, заменить старые слои асфальта, восстановить бордюрный камень в населенных пунктах», – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

В отправке дорожно-строительной техники (самосвалы, краны, погрузчики, легковая техника) в ЛНР участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Я рад тому, что сегодня наш орловский бизнес направляет на Донбасс строительную технику, чтобы начать восстанавливать инфраструктуру. Это большое дело поддерживается сегодня правительством России. Желаю всем хорошей работы и скорейшего возвращения домой после выполнения всех задач!» – приводятся слова губернатора на сайте правительства региона.

Помощь в восстановлении автодорожной инфраструктуры ЛНР оказала орловская компания ООО «Строймагистраль».

«По поручению правительства РФ и при поддержке правительства Орловской области наша организация и первая колонна в составе 20 единиц выезжает на строительство и восстановление дорог в ЛНР и ДНР. Всего у нас готовится к отправке в ЛНР и ДНР порядка 100 единиц техники. Мы строим и мосты, и дороги, поэтому техника будет разная (асфальтоукладчики, катки, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы). Сейчас мы ведем подготовительные работы – размещение баз. На данный момент выезжает порядка 30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры (очень много желающих поработать). Участок дороги для ремонта составит порядка 80 км. Едем помогать нашим братьям», – отметил глава компании Дмитрий Тарасов.

Ранее первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.21 / Минск ограничил импорт украинских товаров

29.09.20 / Азербайджан заявил о четырех подбитых танках Армении

20.07.21 / Парламент открыл путь к подписанию закона о Высшем совете правосудия

21.10.20 / “Впечатляет!”. Пышнотелая модель Грэм публично выставила голую грудь, чтобы покормить сына

18.05.21 / Сильный ветер повалил в Петербурге деревья и повредил автомобили

12.08.20 / В крупных городах Беларуси отключили мобильный интернет

07.01.21 / Коболев, Пасько и Шимкив вошли в состав наблюдательного совета “Киевстара”

05.06.21 / Fox о теории лабораторного происхождения COVID-19 – исследования могли финансировать из США

11.12.20 / Для посетителей кафе и гостиниц Подмосковья ввели требования по тестированию на COVID

21.01.22 / Установлен новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика