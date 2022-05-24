В ЛНР раскрыли деятельность сотрудника ОБСЕ по сбору данных для спецслужб США

Сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске собирал данные о подразделениях Народной милиции Луганской народной республики, чтобы передать их спецслужбам США, следует из заявления министерства государственной безопасности ЛНР.

«В ходе проводимых органами безопасности ЛНР мероприятий выявлены и задокументированы факты использования спецслужбами США представителя Луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для сбора разведывательной информации о подразделениях Народной милиции ЛНР», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

По данным министерства, американец Джордж Левицки «установил конфиденциальные отношения» с местным жителем в Луганске, который работал переводчиком.

Была передана информация о втором корпусе Народной милиции ЛНР, которая представляет собой гостайну. В отношении переводчика возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена».

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