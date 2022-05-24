 

В ЛНР раскрыли деятельность сотрудника ОБСЕ по сбору данных для спецслужб США

24.05.2022, 20:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске собирал данные о подразделениях Народной милиции Луганской народной республики, чтобы передать их спецслужбам США, следует из заявления министерства государственной безопасности ЛНР.

«В ходе проводимых органами безопасности ЛНР мероприятий выявлены и задокументированы факты использования спецслужбами США представителя Луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для сбора разведывательной информации о подразделениях Народной милиции ЛНР», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

По данным министерства, американец Джордж Левицки «установил конфиденциальные отношения» с местным жителем в Луганске, который работал переводчиком.

Была передана информация о втором корпусе Народной милиции ЛНР, которая представляет собой гостайну. В отношении переводчика возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02.22 / РФ пока не сформировала ни одной ударной группировки вокруг Украины. Но это не значит, что нет угрозы – Резников

09.11.20 / Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 10 млн

24.03.21 / Раскрыта стоимость Hyundai Bayon в Германии

19.12.21 / Жертвами супертайфуна на Филиппинах стали более 100 человек

09.10.21 / Умер один из первых украинских ІТ-предпринимателей Алексей Мась

25.08.21 / Бывшие нардепы, признавшие оккупацию Крыма, не отказались от украинских наград – “Чесно”

04.02.22 / Зеленский и Макрон обсудили активизацию нормандского формата

11.04.21 / В РФ в марте упали продажи пикапов

13.11.21 / Жена заложника боевиков “ДНР” Матюшенко: Второй барак за свои деньги ремонтируем, он без окон и дверей

12.10.21 / СМИ нашли у эстонского бизнесмена Тедера незаконный бизнес в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика