 

Экс-президент Молдавии задержан по подозрению в коррупции и госизмене

24.05.2022, 20:20, Разное
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В Молдавии задержали на 72 часа и отправили в следственный изолятор бывшего президента страны Игоря Додона. Как передаёт Omega, его обвиняют в пассивной коррупции, в сознательном принятии политической партией финансирования от организованной преступной группы, в государственной измене и в незаконном обогащении.


AP

Прокуроры задержали экс-президента Молдавии Игоря Додона на 72 часа по целому ряду тяжких обвинений, среди которых обвинение в госизмене. Как пишет Omega, решение о задержании Додона и направлении его в следственный изолятор было принято после проведения во вторник обысков по целому ряду объектов недвижимости, имеющих непосредственное отношение к политику.

Уголовное дело возбуждено по обвинению в пассивной коррупции, в сознательном принятии политической партией финансирования от организованной преступной группы или преступной организации, в государственной измене и в незаконном обогащении.

Следствие возобновилось после того, как Апелляционная палата отменила решение Чеканского суда об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Додона в связи с передачей ему пакета с содержимым для выдачи зарплаты в Партии социалистов. Факт получения Додоном пакета из рук правившего тогда в Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка был запечатлен на видео, которое появилось в публичном пространстве ещё в 2019 году.

Как напоминает молдавский портал, ранее прокуроры отказывались возбуждать уголовное дело на основании видеоматериалов, в связи с тем что якобы нельзя было доказать достоверность событий и точные обстоятельства, при которых был снят этот ролик.



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