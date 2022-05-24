Мнение: 5 причин русофобии, паспорт «хорошего русского» и возвращение «байдарочников»

1. Профессор экономики Александр Скоробогатов попытался разобраться, в чём состоят глубинные причины современной западной русофобии, накал которой не зависит ни от нашего государственного строя, ни от нашей якобы «агрессивности» (переплюнуть по уровню агрессии западный военный блок НАТО весьма и весьма сложно). Но чем же тогда объясняется антироссийская истерия на Западе?

https://skorobogatov.livejournal.com/107285.html

В прежние времена людям по обе стороны фронта холодной войны говорили, что всё дело в социально-экономическом строе.

С одной стороны социализм, в согласии с партийной линией перетекающий в коммунизм, с другой – капитализм. Каждый считал свою систему лучше, причем настолько, что ради ее окончательной победы допустимы гонка вооружений, железный занавес и взаимное вредительство.

И здесь и там полагали, что история не на стороне противника и нужно лишь подождать, пока река времени сама принесет тебе его труп в виде “загнившего капитализма” или рухнувшей “империи зла”.

Когда это противостояние окончилось провозглашенной Западом победой, казалось, инцидент исчерпан, с обеих сторон поселились капиталисты и спорить больше не о чем. По крайней мере, так думали некоторые старожилы от политики, которые во время крымских событий вопрошали: чего они на нас ополчились, мы же у себя поменяли систему и больше не заразны “вирусом коммунизма”?

Действительно, несмотря на глубокое переформатирование нашего общества, причем переформатирование по западным лекалам, для них мы по-прежнему плохи и, судя по введенным санкциям, даже хуже, чем раньше.

Некоторые скажут, что это все из-за нашей “агрессии”. Полагаю, это повод, но не истинная причина их враждебности. И задолго до текущего обострения там было в избытке влиятельных людей, открыто обсуждающих планы сдерживания/ослабления/расчленения России, а их внешняя политика развивалась в этом русле. С другой стороны, воевать им их вера не запрещает, если отталкиваться от сухой статистики локальных войн и связанных с ними человеческих жертв.

Выходит, белые мы или красные, воюем или обтекаем, – нас по-любому не любят и вредят нам даже ценой ущерба для самих себя.

https://skorobogatov.livejournal.com/107762.html

В продолжение предыдущего поста я бы предложил следующие версии:

А. Там предпочитают слабых, которые не отсвечивают в мировой политике/экономике. Напр., при Ельцине мы у них были хорошими;

Б. Мы не поспеваем за их идеологическими изменениями. Раньше нас ругали за марксизм, а теперь он у них у самих в моде. Опять же, всевозможные “равноправия”, в которых мы были первопроходцами сто лет назад, нынче докатились и до западных берегов, а нас теперь относят к консерваторам. В общем, нет синхронности в “ценностях”;

В. Враждебность к нам не связана ни с какой специфической русофобией, а является стихийно развившейся нормой, которой попросту выгодно следовать. “Народная теорема” предсказывает появление норм, к которым присоединяются, потому что не хотят остаться в меньшинстве. Аналогичные примеры из других областей – это деньги, соцсети или языки. Подобно тому как язык учат, чтобы на нем можно было разговаривать с максимально возможным количеством людей, “ценности” тоже выбирают по принципу многочисленности поддерживающей их стаи;

Г. Мы сидим на ресурсах, и не только энергетических. И почти в любом сценарии развития не тот, так другой наш ресурс станет мегаактуальным. Непорядок, что всем этим владеет один, и не самый многочисленный, народец;

Д. Наконец, мы для них “великий другой” – вроде и европейцы, да не такие. Во все времена похожий, но другой, вызывал повышенную неприязнь (это теперь фиксируется и строгими эмпирическими исследованиями).

Если верна хотя бы одна из этих версий, дружба с Западом, при всей ее желательности для глобального мира, едва ли нам грозит в ближайшие десятилетия.

2. Видные представители пятой колонны собираются выдавать предателям Родины паспорта «хорошего русского». Цитирую:

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

…”Антивоенный российский комитет” придумал, как это изменить. Сегодня в Вильнюсе он собирает “Российскую антивоенную конференцию”, одной из целей которой объявлен поиск мер, призванных “упростить жизнь россиян, бежавших из страны после начала полномасштабной войны против Украины”. Для этого будет создан еще один комитет — ну любят это слово, что поделать, — “Российский комитет действия”. По словам Каспарова*, это будет комитет для “хороших русских”, “европейских русских”. Тех, кто подпишет специальную декларацию с осуждением “преступной войны, развязанной нелегитимным режимом Владимира Путина”, и с “поддержкой территориальной целостности Украины, включая аннексированные Крым и Севастополь”.

Подписанты смогут получать от комитета документ, который потенциально мог бы облегчить им жизнь в европейских странах, обещает Каспаров, — при проверках в банках, при получении виз. Документ также открывал бы доступ к сервисам, которые недоступны для россиян, возможны и другие льготы.

Что же, ничего нового тут нет, это очевидная калька с известного термина «полезный еврей». Таким термином раньше называли евреев, которых антисемитски настроенные власти готовы были по терпеть по причине их… полезности.

Если планы пособников США будут реализованы, то жизнь русских в странах Запада отнюдь не станет лучше. Появление паспорта «хорошего русского» автоматически означает, что все остальные будут «плохими русскими», что даст повод подвергнуть их ещё большей дискриминации. Для получения этой бумажки придётся проходить унизительную процедуру, причём на прошедших её будут косо смотреть в самой России.

3. Нам рассказывали про великий исход айтишников из России, про «новый философский пароход», обернувшийся на деле философской байдаркой. Якобы весь цвет русской интеллигенции навсегда покидает Россию из-за несогласия с «преступной политикой властей», из-за того, что в России им душно и несвободно.

Но прошёл месяц, и «байдарочники» начали возвращаться, убедившись, что на Западе их никто особо не ждёт, а молочных рек с кисельными берегами там нет. А когда прошло два месяца, выяснилось, что подавляющее большинство «эмигрантов» вернулись на Родину, в которую они столь картинно плевали в феврале:

https://ria.ru/20220517/uekhavshie-1789030117.html

Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме “Новые горизонты”.

“В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по симкартам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадёживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории”, – отметил Шадаев.

В марте глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.

Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

Украина Россию не победила, НАТО по-прежнему воюет чужими руками, ядерная война с США ещё не началась, а «массовая мобилизация 9 мая» оказалась западным пропагандистским мифом, направленным на раскачку ситуации и стимулирование утечки мозгов из страны. Айтишников защитили от призыва в армию (хотя солдаты-срочники и так не воюют). На Западе российских оппозиционных эмигрантов встретили крайне холодно: делить россиян на «полезных» и подлежащих травле там пока ещё не очень умеют.