Компания Hyundai отправит седан Sonata на покой

Южнокорейский бренд Hyundai в 2022 году попытался сохранить модель Sonata в своей линейке, однако эти действия не привели к дорожному результату.

Таким образом, в дальнейшем не планируется осуществлять обновление моделей Sonata, что приведет к окончательному снятию их с производства. Эксперты констатировали, что вышеуказанное решение имеет прямое отношение к ранее озвученным планам полностью отказаться от техники, оснащенной бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами.

Ряд специалистов уверены, что после ухода с рынка седана Sonata работа над появлением преемника не заставит долго ждать, а потому уже в ближайшее время будет анонсировал улучшенный автомобиль, превосходящий модель по всем параметрам.