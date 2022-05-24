 

Компания Hyundai отправит седан Sonata на покой

24.05.2022, 20:05, Разное
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Южнокорейский бренд Hyundai в 2022 году попытался сохранить модель Sonata в своей линейке, однако эти действия не привели к дорожному результату.

Таким образом, в дальнейшем не планируется осуществлять обновление моделей Sonata, что приведет к окончательному снятию их с производства. Эксперты констатировали, что вышеуказанное решение имеет прямое отношение к ранее озвученным планам полностью отказаться от техники, оснащенной бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами.

Ряд специалистов уверены, что после ухода с рынка седана Sonata работа над появлением преемника не заставит долго ждать, а потому уже в ближайшее время будет анонсировал улучшенный автомобиль, превосходящий модель по всем параметрам.



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