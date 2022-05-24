Мизулина назвала дискредитацию образа русского человека целью кампании Запада по дезинформации

Распространение дезинформации и осуществление информатак преследует несколько ключевых целей, в частности, посеять панику среди населения, дискредитировать образ русского человека в мире и «выбить» Россию с мировой политической и экономической арены, сообщила член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

При этом, по ее мнению, одними фейками информационная война против РФ не ограничивается: «Атака пошла по всем фронтам. Это не только распространение фейков, это и кибератаки, и взлом различных порталов, это и продвижение определенной информации в поисковых системах, в различных энциклопедиях, таких как «Википедия», это различные звонки нашим российским гражданам с угрозами», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особое внимание на форуме «Новые смыслы новой реальности» эксперт уделила масштабу развернутой западом антироссийской кампании. «Более 6 тыс. ИТ-специалистов разного профиля, разного уровня подготовки, разных специальностей привлечено на данный момент к этой работе. И они все находятся в разных странах мира, к сожалению, часть из них работает и с территории России, и с территории Белоруссии. На данный момент почти 10,5 млн фейков о России, о спецоперации, о россиянах распространено по всему миру. Не только на пространстве социальных сетей, но и в средствах массовой информации, в первую очередь в западных средствах массовой информации. На эту работу уже потрачено более 2,5 млрд долларов», – сказала она.

Как подчеркнул председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, нужно думать о том, как противостоять этой информационной лавине. У российских регуляторов уже есть опыт борьбы с дезинформацией в сети, и со временем методы доказывают свою эффективность.

Эксперты призвали поддерживать российские площадки и вкладываться в их развитие.

«Стоит перед нами масштабная колоссальная задача. Конечно, она потребует серьезных усилий и всего общества, и ИТ-специалистов, в частности, потому что речь идет не только об информационном пространстве. (…) И у нас, конечно, стоит на повестке задача создания собственной инфраструктуры суверенного Рунета: от проводов до собственных смартфонов, собственных операционных систем и собственных, в общем- то, серьезных онлайн-платформ. Необходимо развивать как текущие площадки, так и создавать новые, которых у нас, пока, на данный момент – нет». – отметила Мизулина.

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