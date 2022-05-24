Минобрнауки: РФ намерена перейти на собственную систему высшего образования

Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования, сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – передает со ссылкой на слова министра РИА «Новости».

Болонский процесс (англ. Bologna Process) – серия встреч на уровне министерств и соглашений между европейскими странами, направленных на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования.

Одной из основных целей Болонского процесса является «содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения». Для этого необходимо, чтобы уровни высшего образования во всех странах были максимально сходными, а выдаваемые по результатам обучения научные степени – наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. Это также находится в тесной связи с реформированием учебных планов.

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