Пушилин призвал провести трибунал над боевиками с «Азовстали» прозрачно и с оглаской

Международный трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти в несколько этапов, один из первых – в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Соловьев Live.

«Я думаю, затягивать нам не стоит [с трибуналом], и перед основным трибуналом должен быть проведен ряд промежуточных, как это и было после Великой Отечественной войны. Перед Нюрнбергом были и Киевский, и Харьковский трибуналы, и ряд других. У нас, судя по всему, одним из первых будет Мариупольский трибунал», – передает его слова РИА «Новости».

Он также заявил, что трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской.

«Наша основная задача, чтобы трибунал прошел с максимальной оглаской, чтобы он был максимально прозрачным. Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о тех преступлениях неонацистов, которые недопустимы», – добавил он.

«Устав трибунала сейчас разрабатывается профильными ведомствами, в том числе и генпрокуратурой ДНР, в том числе помогают смежные профильные ведомства Российской Федерации», – отметил Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.

Напомним, в прошлую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

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