Накормить и пригреть. Что означает, если к вашему порогу пришел кот

Наверняка всем известна примета: если черный кот перебежал дорогу, это не к добру. Меж тем с самым мистическим животным, которому поклонялись еще в Древнем Египте, связано немало иных, менее расхожих примет. Давайте узнаем наиболее интересные из них.

Кот здоров

Нередко бывает так, что к дому подходит совершенно незнакомое животное. Кошка или кот начинают тереться об ноги, вести себя так, словно знакомы с вами много лет. Чтобы понять, к чему данная встреча, обратите внимание на внешний вид и самочувствие животного. Здоровый красивый кот с блестящей шубкой – признак того, что в вашей жизни наступает светлая полоса. Самый лучший вариант – оставить животное себе. Он станет эдаким домашним талисманом, будет привлекать в ваш дом удачу и успех.

Еще одна примета: если вас буквально преследует кошка черепахового окраса и навязчиво просится в дом, ее следует забрать и сделать домашней любимицей. Вскоре после этого жизнь изменится в лучшую сторону, а проблемы будут обходить вас стороной.

Больной кот

Несчастное животное со свалявшейся шерстью или иными признаками заболевания выглядит жалостливо. Согласно народным приметам, нельзя гнать кошку от порога. Очень важно погладить ее, покормить, если не уходит, оказать посильную помощь, постараться вылечить. Если же человек решит выгнать несчастное животное, то в его жизни наступит негативная полоса, а удача отвернется от него. Если выгнать больного кота, возможно, кто-то из членов семьи серьезно заболеет.

Другие варианты

Вот еще несколько примет и суеверий, связанных с кошками:

Встреча с котом после смерти близкого человека. Возможно, что в животное вселилась душа умершего и заглянула к вам попрощаться. Чтобы почтить память умершего, кошку или кота следует покормить и обогреть. Наличие кота на корабле – знак того, что судно защищено от капризов морской стихии.

Таковы лишь некоторые приметы, связанные со случайно встретившимися кошками и котами. Будьте внимательны к этим животным, и они ответят вам тем, что принесут в жизнь удачу и успех. А вот обидеть кота – значит навлечь на себя беду.