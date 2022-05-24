Олег Газманов заново озвучит голосового помощника Тинькофф-банка

Голосовой бот «Олег», полюбившийся пользователям крупнейшего в мире онлайн-банка, в ближайшее время будет переозвучен, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Вместо голоса Олега Тинькова он будет общаться с пользователями голосом певца Олега Газманова.

Помимо стандартных функций, в которые входит помощь в предоставлении банковских услуг и использовании онлайн-сервисов, обновлённый «Олег» будет рассказывать клиентам банка о своей любви к Отчизне и объяснять причины проведения спецоперации на территории Украины.

Для совершения некоторых действий от пользователей может потребоваться произвести голосовую идентификацию, для чего робот попросит спеть одну из песен Олега Газманова с ним дуэтом. По мнению сотрудников банка, редизайн позволит сделать их организацию более патриотичной и лучше отвечающей запросам общества.

– Если честно, Олег Тиньков – не очень популярная в России личность. Да, конечно, он когда-то имел какое-то там отношение к банку, но времена поменялись. Россиянам хочется слышать жизнеутверждающие оптимистичные слова о скорой победе, а не скулёж из-за кордона про лондонские особняки. К тому же, мы станем первым в мире банком, с ботом которого можно спеть вдвоём в караоке, – пояснили в пресс-службе банка.

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