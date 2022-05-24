 

Как выглядела спальня Меган Маркл до свадьбы с принцем

24.05.2022, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После развода с первым мужем Меган Маркл из Лос-Анджелеса переехала в Торонто. Там будущая герцогиня сняла небольшой коттедж в тихом районе, в котором она обосновалась почти на шесть лет. Домик актрисы был довольно простым: два этажа с открытой планировкой, подвал, гараж и маленький задний двор – излюбленное место для хозяйских питомцев.

В те времена Меган Маркл приходилось быть гораздо скромнее, чем теперь. Прежде фото интерьеров дома Маркл можно было рассмотреть в соцсетях, теперь же тех аккаунтов не существует. Однако портал Kitchen Decorium напомнил, какими кадрами из дома делилась Меган в те времена.

Судя по тем снимкам, интерьер будущей герцогини был оформлен преимущественно в светлых тонах. Меган любила дизайнерские штучки, но и не пренебрегала дешевой мебелью и предметами декора из “Икеи”. Женщина легко пускала в хозяйскую постель собак, а стены украшала картинами неоднозначного содержания.

Например, на одной из стен спальни была замечена картина в жанре ню, которую актриса купила у художницы Инсли Фарисса. На полотне изображена сидящая женщина с голой пятой точкой. Таким образом до получения титула герцогини Сассекской Маркл приходилось жить с голым задом не только в переносном смысле – без больших денег и влияния, но и в прямом – с соответствующей картиной перед глазами.

Встреча с принцем Гарри решающим образом изменила жизнь актрисы. Из съемного коттеджа в Торонто Маркл переехала в Кенсингтонский дворец в Лондоне. Примечательно, что хозяева коттеджа умудрились впоследствии продать тот дом на полмиллиона долларов дороже его рыночной стоимости.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, как принц Гарри и Меган Маркл плюнули в немощную королеву накануне юбилея.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / AnyClip выкладывает 47 миллионов долларов на поиск и аналитику видео

03.08.20 / «Мы едим мясо, а вы едите капусту!»

28.07.20 / Высоцкий на взгляд православного монаха

24.02.21 / Юрий Лоза пообещал отпустить заложников, если его представят к званию заслуженного артиста

18.04.22 / Группы продленного дня станут частью образовательного процесса в России – Володин

30.11.21 / Скандалы: Денег нет, но вы лечитесь

14.07.21 / Для прохождения реабилитации Конор Макгрегор отправится в Дагестан

18.01.22 / Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19

18.11.21 / Девушка решила отомстить своему парню за измену и теперь он запомнит её на всю жизнь

14.08.20 / А теперь не беги: что запрещает коллегам по площадке Том Круз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика