 

Санкции вышли боком: жителей Британии учат экономить на коммуналке

24.05.2022, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Западные страны решили ответить на специальную военную операции России на Украине санкционным давлением на нашу страну. Меж тем, усиление противостояния вышло для них боком. Сегодня и Вашингтон, и Брюссель, и Лондон страдают от последствий введенных против Москвы ограничений. Жителей Великобритании даже призвали начать экономить.

Специально для них газета Daily Mail выпустила методичку с довольно-таки абсурдными идеями. Нелепые советы, по задумке издания, должны помочь гражданам сохранить свои деньги в непростое время. Так или иначе, авторы статьи призвали людей затянуть пояса потуже.

Аналитики издания подсчитали, что сегодня инфляция в Соединенном Королевстве достигла уровня девяти процентов, однако этот показать может ухудшиться к концу года. И чтобы сохранить деньги, британцев призвали реже пользоваться душем.

Как сообщает телеканал “Царьград”, рекомендуется сократить время на личную гигиену с десяти до четырех минут. От использования духового шкафа вообще следует отказаться, отдав предпочтение микроволновке.

По данным телеканала “360”, в Британии решили, что отличной заменой отопительным приборам станет теплый свитер. Так, понижение температуры в доме всего на один градус якобы позволит гражданам сэкономить чуть более ста фунтов за год.

Нашлось место и более нелепым идеям. Например, британцам предложили засунуть между радиаторами и стенами листы фольги. Еще более абсурдным кажется призыв отказаться от специальных средств и использовать для мытья посуды уксус.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08.21 / Для Козерога – пчела, для Рака – луна: украшения в виде чего может носить каждый знак зодиака для своей защиты

25.11.21 / Мнение: Отмена запрета на ГМО, назальная российская вакцина и запахи регионов России

11.12.21 / Пузырьковый хвост и корона из кос: восемь экспресс-причесок, которые решают проблему длинных волос и нехватки времени

06.12.21 / Сбежавшего в Мексику Валерия Рашкина задержали с трупом краснокнижной игуаны в багажнике

07.07.20 / Позднесоветская Америка

15.09.20 / Скандалы: «Опознал убийцу по глазам»

10.05.22 / Мнение: День Победы в Херсоне

31.05.21 / Делаем милый детский коврик в виде медведя. Он мягкий, детям очень понравится

26.07.21 / Епископ Ленинградский и Красноброневицкий простил участников крестного хода, напавших на полицейского

04.12.21 / Уничтожить понятие «отмучился»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика