В мире: Почему Украина несет катастрофические потери

Владимир Зеленский впервые проговорился о масштабе украинских потерь – по его словам, ВСУ теряют по сто человек ежедневно. Президент Украины ужасается этой цифре, но в реальности, во-первых, потери его страны гораздо выше, а во-вторых, киевский режим пытается это скрыть. Каков реальный масштаб этих потерь и почему у РФ они существенно ниже?

О ежедневных потерях своих солдат украинский президент Владимир Зеленский признался на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Цифры озвучил, отвечая на вопрос по отмене запрета на выезд для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: мол, у нас тут по сто человек в день костями ложатся, а кто-то из боеспособных хочет в Европе в это время поскакать.

Потери в устах Зеленского прозвучали пугающе, однако реальность такова, что их наверняка гораздо больше. Он и раньше их замалчивал, вернее, преуменьшал – до 3 тысяч человек за все время спецоперации.

Однако Минобороны РФ не так давно называло потери ВСУ – 30 тысяч военнослужащих. Сейчас, по российским оценкам, это уже больше 50 тысяч – и в это число входят как безвозвратные потери (погибшие), так и санитарные (раненные). Неизвестно, включены ли сюда пленные, которые для Украины тоже потеряны. Как минимум, на несколько лет.

«У каждой войны свои потери, в зависимости от масштабов ее проведения, длительности и характера применяемых боевых средств, – рассказал газете ВЗГЛЯД президент коллегии военных экспертов генерал-майор Александр Владимиров. – Здесь сравнения неуместны, во время Великой Отечественной они были одни, в Корейской и Вьетнамской, где принимали участие советские военнослужащие, другие – многократно меньше.

Если взять войну в Афганистане, то за 10 лет боевых действий советский контингент потерял там 15 тысяч человек, то есть около полутора тысяч в год. И это все равно были большие потери, с учетом того, что противостояли нашей армии отряды повстанцев – которые, правда, имели широкий набор вооружений, обладали навыками минной войны, организации засадных действий, то есть представлялись серьезным противником.

В спецоперации на Украине каждая из противоборствующих сторон использует различные вооружения и средства огневого поражения, которые неизбежно приводят к потерям с обеих сторон. У ВСУ они несравнимо больше. Сказывается первый переломный момент операции, когда были ликвидированы точечными ударами склады базирования и объекты военной инфраструктуры. Главное здесь поступательность в действиях российской армии, которая не гонится за видимыми результатами, а добивается превосходства шаг за шагом».

Основные потери ВСУ и нацбаты в ходе спецоперации несут от ракетных ударов и огня российской артиллерии. Это обусловлено точным поражением целей, с местами сосредоточения живой силы, в том числе центров подготовки с иностранными наемниками, штабов управления, позиций средств ПВО, артиллерийских батарей, сосредоточения бронетехники.

Идет специальная «охота» за складированием боеприпасов и местами хранения оружия, выбивающая как материальные ресурсы для снабжения украинской армии, так и личный состав, который базируется возле этих объектов.

Особая роль и у авиации, как армейской (вертолеты и штурмовики), так и истребительной, в числе которых Су-35С и, возможно, истребители пятого поколения Су-57, и естественно, бомбардировочной – Су-24, Су-34. Авиация старается не входить в зоны поражения ПВО противника и работает с безопасного расстояния. Вертолетчикам приходится ходить над головами неприятеля и уничтожать цели не только по данным разведки, но и уже в ходе боя, отвечая огнем на противодействие с земли.

Наземные операции, с применением бронетехники, подразделений мотострелков и спецназа также приводят к большому эффекту, особенно если удается добиться блокирования противника (так называемые «котлы») с последующим уничтожением или принуждением к сдаче в плен. Операция в Мариуполе на заводе «Азовсталь», помимо большого количества погибших украинских военнослужащих, привела к капитуляции более 2500 человек. Сдавались, в первую очередь, профессиональные военные, которые сразу увидели невозможность сопротивления.

«Количество потерь в ходе боевых действий может стать мощным фактором для подавления морального духа военнослужащих, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт полковник запаса Владимир Попов. – Десять процентов погибших сослуживцев и подбитой бронетехники в состоянии деморализовать целый пехотный полк. В авиации этот показатель еще ниже, там уже два процента сбитых самолетов могут заметно сбить мотивированность на достижение боевых результатов. Если вовремя не восполнить этот пробел подкреплением, подтягиванием резервов, восстановлением техники, потенциал войск резко снижается.

Сейчас украинская армия несет именно невосполнимые потери. Вот был батальон – в живых осталась рота, был взвод – от него уцелели лишь несколько человек. Взамен в лучшем случае присылают на передовую неподготовленных бойцов теробороны, которые даже из выдаваемых пистолетов против танков стрелять не могут. О каких-то наступательных действиях речи у такой армии не идет, только о новой тактике – закопаться в убежищах, а потом при случае и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни».

Сейчас украинские солдаты едва не оказались под угрозой уничтожения собственными командирами. С таким предложением выступила депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Она внесла законопроект, предполагающий разрешить украинским офицерам убивать солдат-дезертиров, покинувших свои позиции. Практически как в приказе Сталина «Ни шагу назад», с той лишь разницей, что он не предполагал самосуд в боевой обстановке. Законопроект был отклонен, однако сама эта инициатива выглядит симптоматично.

Если говорить о реальных потерях ВСУ в ходе специальной операции, то они значительно превышают озвученную Зеленским цифру в 100 погибших в день.

Один только ракетный удар по учебному центру ВСУ «Десна» унес жизни 87 украинских военных, о которых сам украинский президент и рассказал. Еще в этот день ударами ВКС РФ, по данным Минобороны России, были уничтожены 210 украинских националистов. Разумеется, речь идет об уничтожении только украинской армии и радикалов, людей, взявших в руки оружие – ударов по мирным жителям и инфраструктуре РФ тщательно избегает.

При этом Зеленский заявляет, что впереди будут еще более сложные недели войны. И он к этому, от самих украинских военных, готов в большей степени. А потери? О потерях Киев приказывает молчать, как будто их нет вовсе.

В частности, известно, что Офис Зеленского отправил в войска распоряжения, запрещающие забирать тела своих погибших военнослужащих, а также вести переговоры по этому поводу с представителями ВС РФ и ЛДНР. Нет тела – нет проблем и нет соответствующей статистики. Пугать граждан численностью потерь запрещено и украинским СМИ под предлогом того, что любой негатив может навредить имиджу ВСУ, поэтому требуется максимально долго поддерживать иллюзии о несокрушимости армии и скорой победе над Россией.

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