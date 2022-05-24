Пушилин объявил о начале штурма Красного Лимана

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о начале штурма города Красный Лиман в ДНР, половина населенного пункта уже занята силами ВС РФ и республики.

«Всего 28 населенных пунктов на севере ДНР на сегодняшний день считаются освобожденными. Сейчас идет активная фаза освобождения города Красный Лиман. Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР) зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», – сообщил он «Интерфаксу».

Ранее сообщалось, что серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений.

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