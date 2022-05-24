Явно лгал парламенту – Джонсона раскритиковали за новые фотографии с запрещённой вечеринки

В СМИ просочились снимки с ноябрьской вечеринки на Даунинг-стрит, в которой участвовал британский премьер. Коллеги по Консервативной партии осудили Бориса Джонсона и его попытки скрыть факт проведения празднеств в самый разгар эпидемии коронавируса, пишет Sky News.



AP

Скандал с вечеринками продолжает преследовать Бориса Джонсона. В СМИ появились фотографии, на которых британский премьер поднимает бокал в окружении коллег во время второго общенационального локдауна, когда были запрещены большие собрания людей, пишет Sky News.

Согласно информации телеканала, снимки были сделаны в ноябре 2020 года. Они появились через неделю после того, как расследование вечеринок, проведённое столичной полицией, завершилось наложением 126 штрафов на 83 человек, включая главу правительства.

Люди, участвовавшие в ноябрьском торжестве, подтвердили Sky News, что стражи правопорядка оштрафовали некоторых присутствовавших на ноябрьской посиделке. Однако, по их словам, Джонсон ушёл от наказания.

Фотографии вызвали новую волну критику по поводу поведения премьер-министра и правительства во время пандемии. В частности, высокопоставленный член Консервативной партии Том Тугендхат заявил, что снимки демонстрируют отсутствие «серьёзности» у руководства страны к пандемии. Особенно с учётом того, на какие риски приходилось идти в то время медработникам, учителям и представителям других незаменимых профессий.

Заслуженный деятель Консервативной партии Роджер Гейл сказал, что стало «абсолютно ясно, что вечеринка состоялась» и что премьер на ней присутствовал. Политик обвинил Джонсона в том, что он ввёл парламент в заблуждение, когда отрицал факт проведения праздника.

Телеканал напоминает, что в декабре 2021 года законодатели спрашивали у главы правительства, проходила ли в ноябре вечеринка на Даунинг-стрит. «Нет, но я уверен, что, что бы ни происходило, указания и правила всегда соблюдались», — ответил он.

Баронесса Дэвидсон, ранее возглавлявшая шотландских консерваторов, заявила, что Джонсон явно солгал парламенту. «Должность премьер-министра не должна быть дискредитирована человеком, который её занимает», — добавила она.

Нынешний лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс потребовал от главы правительства объяснений. Он захотел узнать, почему Джонсон считает своё поведение «приемлемым», в то время как большинство сочтёт фотографии «неоправданными и неправильными», заключает Sky News.