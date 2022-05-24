 

Глава СПЧ: Международные институты прав человека не смогли защитить жителей Донбасса

24.05.2022, 16:42, Новости дня
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Словом защитить права жителей Донбасса не удалось, пришлось защищать оружием, сообщил советник президента России, председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на международном форуме «Новые смыслы новой реальности».

«Если бы институты прав человека работали, то они защитили бы права жителей Донбасса. Словом их защитить не удалось, пришлось защищать оружием. Это ясная и понятная оценка того, как сегодня работают институты защиты прав и свобод человека. Концепция прав человека, институты защиты прав и свобод человека все чаще используются как оружие. Это недопустимая история», – приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Глава СПЧ считает, что причина кроется в высокомерии и презрении Запада по отношению к другим странам. «Та концепция, которую поддерживают западные страны, по их убеждению, может быть единственно верной. Но все народы не будут жить как Запад, они идут по своему пути», – отметил он.

Фадеев указал на необходимость организовать международную работу по поиску нового консенсуса в области прав и свобод человека.

«Только РФ может организовать такую работу. У нас есть моральные преимущества: мы не высасывали соки из колониальных стран – мы развивали окраины невиданными темпами. У нас гигантские продовольственные ресурсы. У нас есть военные силы. А, как известно, доброе слово – хорошо, а доброе слово, поддержанное военной силой, действует еще лучше», – заключил глава СПЧ.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов в отношении мирных жителей направлены за рубеж, поскольку на Западе о них не говорят.

До этого сообщалось, что в ОП заявили о создании международный общественный трибунал, где будут рассматриваться факты преступлений украинских националистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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