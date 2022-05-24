Бюджет Украины начал пополняться порно-сайтами
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В бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«Первые поступления в бюджет от налога Google: Сайт OnlyFans – 305 тыс. долларов (около 9 млн гривен – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в Telegram.
«Ожидаем следующие!» – добавил Гетманцев.
Платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента. Пользователи платят за доступ к материалам авторов. После начала спецоперации РФ на Украине российским авторам заморозили счета на платформе.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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