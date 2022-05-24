Премьер Венгрии отказался обсуждать эмбарго на нефть из РФ на саммите лидеров ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение пакета санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.

Премьер Венгрии в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти.

«Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствии консенсуса будет контрпродуктивным. Это только проявит внутренние разногласия без предоставления реальных шансов на разрешение несогласий. Поэтому я предлагаю не поднимать этот вопрос на следующей встрече Евросовета», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

Ранее страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.

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